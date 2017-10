Să petrecem Paştele cu obiceiuri strămoşeşti

Să petrecem Paștele cu obiceiuri strămoșești

Dacă la noi Paștele nu aduce tradiții inedite, vă propunem câteva destinații unde această sărbă-toare nu înseamnă numai ciocnit de ouă cu neamurile și cei dragi. Pentru cei care n-au încetat să spere că temperaturile din termometre vor mai urca și își vor putea permite o mini-vacanță de Paște pe străbune meleaguri românești, am făcut un scurt „survol” peste ofertele din aceste zile ale diferitelor agenții de turism. Începem cu bătătorita Vale a Prahovei, unde trei nopți petrecute la sfârșitul săptămânii viitoare la Hotel „Casa bunicii”, de exemplu, pleacă de la 29 euro, iar la Moeciu, la o pensiune de două stele, pornesc de la 33 euro. Aceasta în timp ce la Mangalia, spre compa-rație, patru zile la un hotel de trei stele pornesc de la 59 euro. Pentru ineditul pachetului, însă, am reținut sejurul oferit undeva în proximitatea Sibiului, la o păstrăvărie, în localitatea Arpașu de Sus, în perioada 22 - 25 aprilie. Cu 1.016 lei de persoană beneficiați de un foarte riguros program, pe zile, chiar pe ore, ce include excursii, picnic, plimbări cu ATV, călărie, biciclete, pescuit, concursuri. Printre concursuri am descoperit unul foarte interesant, de altfel specific locului, și anume ascunsul ouălor și mai apoi căutatul lor, care se lasă cu premii. Cei care vin aici au posibilitatea, de asemenea, să ia parte la activitățile rurale și să facă excursii în zonele din împrejurimi: Lacul Vidraru, Bâlea Lac, Cascada Bâlea, Lacul Podragu, Muzeul Satului din Sibiu, Mânăstirea Sâmbăta, Muzeul Brukenthal din Sibiu etc. Se organizează și o excursie cu picnic la Carta, fostă mânăstire de la începutul secolului al XIII-lea. Mânăstirea Carta se află la o distanță de 43 km de Sibiu, iar ruinele acesteia sunt considerate unele dintre cele mai vechi exemplare de arhitec-tură gotică timpurie din Transilvania. Astăzi există o biserică evanghelică aparținând comuni-tății locale germane. O altă destinație transilvăneană potrivită pentru vacanța de Paște este județul Hunedoara. Conform celor afirmate de Marin Avramică, directorul general al Companiei Județene de Turism, un pachet de șapte nopți pornește de la 500 lei de persoană și include vizitarea celor mai importante obiective turistice, cum ar fi pelerinaje la lăcașurile religioase din zonă: Mânăstirea Prislop, Mânăstirea Colț, Biserica Densus sau cea din Strei. Pachetul include preparatele specifice zonei, precum drobul de miel, pasca tradițională cu brânză dulce și stafide sau ciorba de miel cu tarhon. În noaptea de Înviere se poate participa la slujba de la Biserica Densus, considerată una dintre cele mai vechi biserici din România, în care se mai țin încă slujbe. Mânăstirea Prislop, ridicată în secolul al XVI-lea, reprezintă una dintre cele mai valoroase biserici de rit ortodox din Transilvania. Mânăstirea, aflată la 13 km de Hațeg și 18 km de Hunedoara, atrage credincioșii care vin aici pentru tămăduire. Potrivit obiceiului, cei care vizitează mânăstirea trebuie să respecte codul vestimentar specific unui loc sfânt. De Paște, pe platoul de piatră vechi de 700 de ani din fața Mânăstirii Colț se adună sute de credincioși. Aflat la intrarea în Parcul Național Retezat, monumentul este considerat a fi una dintre cele mai vechi mânăstiri din Europa. O altă variantă o constituie un minisejur de trei nopți care costă 500 lei și asigură cazarea cu demipensiune într-un hotel de trei stele, un prânz festiv de Paște și o cină cu muzică live. În plus, prețul include pelerinajul la mânăstiri și biserici, vizită la Castelul Corvinilor și transportul la obiective.