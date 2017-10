S.O.S.! Satele Copiilor caută mame sociale

S.O.S.! Satele Copiilor România angajează mame sociale care să ofere copiilor aflați în dificultate dragostea și sprijinul necesar pentru a se putea dezvolta armonios. Persoanele care vor fi angajate vor avea grijă de copiii din Satul SOS Hemeiuș, din județul Bacău, a cărui extindere va fi finalizată în vara acestui an. Pentru a deveni mamă socială este nevoie de vocație, maturitate, flexibilitate și dedicare pe termen lung. Toate aceste calități sunt puse în slujba sprijinirii și educării copiilor aflați în situații de risc. Mama socială are între 25 și 48 de ani, studii liceale încheiate. Își dorește să învețe și să se dezvolte continuu. Este o persoană sănătoasă din punct de vedere fizic și psihic, disponibilă să locuiască într-o casă SOS alături de cinci-șapte copii. Mai multe informații despre campania „Fii mamă socială”, derulată de SOS Satele Copiilor România, și despre meseria de mamă socială se pot obține accesând site-ul www.sos-satelecopiilor.ro sau blogul dedicat campaniei, www.fiimamasociala.blogspot. com.