S-a sinucis în direct pe facebook şi niciun prieten nu i-a sărit în ajutor

S-a sinucis în direct pe facebook și niciun prieten nu i-a sărit în ajutor

Ştire online publicată Vineri, 07 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O britanică depresivă s-a sinucis în seara de Crăciun lăsând pe Facebook un mesaj în care își dezvăluia intenția, fără ca vreunul dintre cei peste o mie de prieteni ai ei de rețeaua de socializare să-i sară în ajutor. "Am luat toate pastilele, în curând voi muri, rămas bun tuturor", a postat femeia pe Facebook, citată de Daily Mail. Simone Back, în vârstă de 42 de ani, a murit din cauza unei supradoze de medicamente, în noaptea de Crăciun. Mama femeii s-a întrebat, într-o declarație citată de cotidianul britanic Daily Mail, de ce niciunul dintre cei 1.082 de prieteni de pe Facebook ai fiicei sale nu a încercat să o salveze. "Nimeni nu mi-a spus nimic despre asta până în ziua următoare, când am primit de la fiica mea un sms cu textul «Am nevoie de ajutor!». Eu sunt bolnavă și nu pot urca scările până în apartamentul fiicei mele, așa că am anunțat imediat poliția. Mă deranjează să știu că nimeni nu a făcut nimic pentru fiica mea", a declarat Jennifer Langridge, mama lui Simone Black. Citeste mai departe...