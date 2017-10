S-a reprofilat! Una dintre cele mai bune actriţe PORNO a devenit cadru didactic universitar

S-a reprofilat! Una dintre cele mai bune actrițe PORNO a devenit cadru didactic universitar

Ştire online publicată Miercuri, 29 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri era una dintre cele mai bine cotate actrițe porno din lume, realizând în total peste 300 de filme pentru adulți. Astăzi, s-a reprofilat și ține cursuri și prelegeri la Universitatea din California – Santa Barbara. O cheamă Jessica Drake, are 38 de ani și predă cursul legat de „Tipologii în cinematografie și Cultură populară”.„Îmi împărtășesc experiența cu studenții mei și simt că dau un nou sens vieții mele. Nu am renunțat cu totul la industria filmelor pentru adulți, dar vine o vârstă la care trebuie să iei decizii importante pentru tine. Pentru mine, cariera universitară este exact ce-mi trebuie", a declarat ea pentru televiziunile americane. În plus, așteaptă cu mare interes prima sesiune când... își va examina studenții în scris, scrie libertatea.ro.