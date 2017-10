S-a deschis primul muzeu din Balcani dedicat rromilor

Ştire online publicată Luni, 09 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Belgradul găzduiește un mic muzeu în care sunt expuse documente despre prezența multiseculară a rromilor în spațiul sud-est european. Inițiativa își propune să combată prejudecățile despre rromi. „Practic, este primul muzeu dedicat culturii rroma în această parte a Europei și are ca scop eradicarea prejudecăților adânc înrădăcinate care susțin că rromii sunt analfabeți și nu au nicio dovadă scrisă a existenței lor”, susține pasionatul director al instituției, Dragoljub Ackovic, citat de agenția Inter Press Service. Pentru a ilustra contrariul acestor idei preconcepute, muzeul s-a deschis cu o expoziție a documentelor scrise în limba rromani. Sub genericul „Alava e Romengo” (Cuvântul Rroma), curatorii prezintă 100 de documente, printre care și o copie a celui mai vechi text scris în limba rromani, publicat în 1537 în Anglia, și o copie a primei cărți despre această etnie publicată în Serbia în 1803. Alte 300 de manuscrise pot fi citite în format electronic, pe cele 10 computere din sala muzeului. „Ideea colectării de documente scrise despre rromi și viața lor a apărut în urmă cu 50 de ani, dar nu a fost luată în considerare, deși era vorba despre un grup etnic care a ajuns în Balcani cu secole în urmă”, spune directorul muzeului. Printre manuscrise se mai află și o carte a scriitoarei de limba rromani, Gina Ranicic, care a trăit la mijlocul sec XIX precum și copii ale cotidianului „Romano Lil” (Vocea Rroma), tipărit la Belgrad din 1935 până la ocupația germană din 1941. Sunt expuse și câteva copii ale singurului dicționar Germano – Sârbo - Rroma, realizat de deținuții rromi în lagărele din jurul Belgradului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, opt copii ale Bibliei traduse în rromani în urmă cu zeci de ani și mai multe cărți de gramatică rromani. Un tablou descrie sosirea în Balcani a rromilor. Primul grup a fost al unor circari care au venit în Serbia din Grecia în 1322. Majoritatea au venit însă în timpul ocupației otomane în sec. XIV-XV. Vechi scrieri turcești amintesc că în sec. al XVI-lea în majoritatea orașelor din Serbia existau „mahalale”, ai căror locuitori erau „fierari, cântăreți sau dansatori”. Muzeul a fost deschis prin contribuția municipalității din Belgrad, a celei mai importante organizații non guvernamentale Roma, „Aprilie 8" și a mai multor organizații internaționale. (DIVERS - www.divers.ro)