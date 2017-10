Ruşii - lipoveni din Constanţa îşi caută casă

După un an și jumătate de stat în stradă

Rușii - lipoveni din Constanța își caută casă

De mai bine de un an, rușii lipoveni din Constanța se mai întâlnesc doar la biserică. Clădirea care le-a servit drept sediu timp de 17 ani a fost retrocedată în 2006, iar de la administrația locală au primit, de atunci, doar… promisiuni. Potrivit lui Nichifor Vorobiov, președintele Filialei Constanța a Comunității Rușilor Lipoveni din România, membrii comunității s-au decis să pună capăt așteptării și să înceapă demersurile pentru achiziționarea unui sediu propriu. De aproape un an și jumătate, rușii lipoveni din Constanța au stat fără sediu, iar singurul loc unde membrii comunității s-au întâlnit a fost biserica. În prezent, toată zestrea rușilor - lipoveni din Constanța este răspândită în toate părțile. Mobila se află depozitată la biserică, iar cărțile și celelalte obiecte care formau patrimoniul comunității se află la domiciliul câtorva membri. În plus, lipsa unui sediu a afectat și buna desfășurare a activității comunității. S-a întrerupt seria evenimentelor menite să contribuie la păstrarea și promovarea identității etnicilor, acțiuni care, multe dintre ele, se derulau tot la sediul comunității. Clădirea care le-a servit drept sediu rușilor - lipoveni din Constanța se află pe strada Moldovei nr. 8. Casa a fost retrocedată la finele lui 2006. Începutul lui 2007 i-a prins pe rușii - lipoveni cu bagajele făcute, iar în luna martie clădirea a fost eliberată. Conducerea comunității s-a adresat încă de la început autorităților locale, cărora le-a solicitat sprijinul. Din păcate, răspunsul a fost că administrația locală nu dispune de spații. Conducerea comunității a solicitat ulterior un teren de 200 metri pătrați, pe strada Tulcei, lângă biserică, dar și aceste demersuri au eșuat. În aceste condiții, rușii lipoveni au stat fără sediu mai bine de un an. Pentru 2008, însă, una dintre prioritățile comunității este găsirea unui spațiu pe care să îl achiziționeze, astfel încât rușii - lipoveni constănțeni să își poată relua activitățile în scurt timp.