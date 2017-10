Rujul roşu - instrucţiuni de folosire

Rujul roșu - instrucțiuni de folosire

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă și tu faci parte din acea categorie care se teme să folosească rujul roșu, atunci trebuie să-ți învingi teama. Vei observa cât de ușor o poți transforma într-o adevărată armă de seducție.Nuanța potrivită. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ți găsești nuanța potrivită tenului tău. Dacă ai impresia că orice ruj roșu ți se potrivește și că de fapt nu există decât un singur ruj roșu, trebuie să-ți zic că te înșeli. Fiecare dintre noi are un subton al pielii: rece, cald sau neutru. Dacă ai pielea foarte deschisă: rozalie, roșiatică sau chiar cu tente de bleu, ai un subton rece. La un astfel de ten se potrivește un roșu închis, roșu prună, roz intens, fuchsia, cărămiziu. Persoanele cu un subton cald (cele cu o piele care are tente de galben, auriu) pot folosi roșu cherry, corai, roz somon. Subtonul neutru, o combinație între cald și rece, este acel ten care permite orice nuanță de roșu. O metodă foarte simplă prin care îți poți afla subtonul pielii este să iei o foaie albă de hârtie și s-o pui în dreptul feței. Dacă observi că fața ta emană culori precum galben, auriu, ai subton cald. Dacă pielea ta are tente de roz, atunci ai subton rece.Fondul de ten și rujul roșu. După ce ți-ai găsit nuanța de ruj roșu potrivită tenului tău, trebuie să înveți să-l aplici. Iar prima lecție pe care o înveți este că rujul roșu nu se poartă fără fond de ten. Roșul scoate în evidență toate imperfecțiunile tenului, de aceea ai nevoie de o bază perfectă. Aplică un fond de ten fluid, puțină pudră pentru fixare și nu uita de rimel. De asemenea, poți folosi și un strop de blush și tuș de ochi, însă trebuie să fii foarte atentă să nu-ți încarci prea tare fața pentru că tu vrei să-ți scoți în evidență buzele.Cum îl aplici. Cea mai mare temere când vine vorba de rujul roșu este că se șterge de pe buze și arată inestetic.Dacă vrei ca rujul tău să reziste cât mai mult pe buze, aplică fond de ten și pe ele, dar și un strat foarte subțire de pudră. Apoi, începe să conturezi buzele cu un creion cât mai apropiat de nuanța rujului. Începe din interiorul buzelor, îți va fi mult mai ușor, și umple buzele cu contur. Este indicat ca rujul să fie aplicat cu o pensulă specială, pentru mai multă precizie. Se începe cu buza superioară și se termină cu cea inferioară.(Sursa: www.eva.ro)