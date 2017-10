Roxana Ciuhulescu are un loc secret unde vine pe litoral

- Jumătate din vacanța de vară o vom petrece în Grecia, la rudele noastre, iar a doua parte în Germania, la prieteni. Oricum, prea mult timp de concediu nu avem, însă încercăm să-l petrecem cât mai frumos. Bunica avea o vorbă: „Puțintel și frumușel”. Sper să avem o vacanță reușită, cu mult soare și bălăceală din plin. Împreună vom face snorkeling, însă așteptăm ca Ana să împlinească 10 ani, să facă școala de scafandri și să ne urmeze și sub ape.- În ultimii 10 ani, aproape în fiecare vară particip la cantonamentele școlii Qitaky de Qigong și Taijiquan din Jupiter, însă anul acesta cantonamentul se suprapune cu vacanța noastră, așa că, din păcate, am să-l ratez. Mulțumesc Maestrului Adrian Florea, în sânul școlii îmi regăsesc întotdeauna liniștea și echilibrul de care am atâta nevoie, iar aceste cantonamente sunt mană cerească pentru mine.- Cu siguranță, o să prind câteva week-end-uri, asta în speranța în care nu va ploua sau va fi vreme urâtă.- La Mamaia îmi place distracția, atât ziua, pe plajă, cât și seara, în cluburi. În alte stațiuni, ador liniștea, de exemplu, Jupiter sau Cap Aurora sunt locurile mele preferate. Pe vremuri obișnuiam să merg la 2 Mai. însă acum nimic nu mai pare la fel ca pe vremuri, nici la 2 Mai și nici la Vama Veche. Era acel loc încă „virgin” și boem care astăzi s-a transformat radical și e păcat. Însă știu o plajă pe care foarte puțini o cunosc și pe care o ador, însă nu divulg locația.- Ba daaa, este periculos și sincer nu credeam că o să fie atât de greu. Splash este o competiție frumoasă și tare provocatoare, însă totodată este și emisiunea la care, dacă nu ești atent sau antrenat pentru sărituri de la platformă, îți poți rupe oasele. Când sari de la 5, 7 sau 10 m, impactul cu apa poate fi ca betonul și, dacă nu sari drept, te poți schilodi foarte ușor.