Romi sau ţigani? Problema titulaturii etniei revine în prim plan

2

inapoi la ora de istorie

Elitele romilor si etnia roma trebuie sa iasa in strada si sa ceara o lege in care romanii majoritari sa revina la denumirea de '' valahi''. ''Valahi''- este denumirea care i-a consacrat timp de jumatate de mileniu (1330-1862). Daca ipocritul Adrian Gurzau v-a initia o lege pentru revenirea termenului de tigan,cu siguranta ca comisarii europeni v-a initia o lege in care toate natiunile si minoritatile vor reveni la denumirea lor istorica. Romanii se vor numi valahi:japonezii se vor numi waeni:coreenii se vor numi kogury: romii se vor numi tigani : turcii se vor numi otomani etc. Cand aceste natiuni vor reveni la vechile lor denumiri - atunci vor reveni si romii la vechea lor denumire de ''tigani''. Adica,niciodata. Nea deputat Gurzau