„Romantismul nu se urlă!“, afirmă Julio Iglesias

Nu ne invidiați, dar chiar l-am văzut pe Julio Iglesias off stage, dar să nu vă imaginați că am avut vreo șansă de a-l aborda. În momentul în care a sesizat aparatul de fotografiat, una dintre însoțitoare a strigat cât au ținut-o plămânii: „JULIO, PAPARAZZI!!! JULIO, PAPARAZZI!!!", în secunda doi garda sa de corp „umbrind" orice șansă de fotografiere. Și totuși, colegul Florin Gheorghe i-a păcălit! O altă persoană a încercat să ne explice că nu-și dorește o altfel de apariție în presă decât cea aranjată, la patru ace, din timpul concertelor. Cum n-am reușit să aflăm de la fața locului mare lucru legat de șederea sau concertul de la Constanța, am luat legătura, telefonic, cu Dana Dorian, PR Manager Music Management International București. „Conform experienței a ceea ce s-a întâmplat în aceste trei săptămâni de când se află Julio Iglesias în România, vă pot spune că face absolut ce vrea, iar pe noi ne înștiințează cu cel mult jumătate de oră înainte. Ba mai rău, în Sibiu, spre exemplu, și-a dorit să se plimbe la pas prin oraș și, la un moment dat, a văzut scris «Cramă» și și-a dorit să vadă concret ce fel de specific are acest gen de local. Nu vă pot spune ce emoții am avut, legate de meniul pe care l-a servit!". În toate cele patru orașe unde a susținut concerte, autoritățile locale s-au străduit să-i facă un program bine ales și verificat în prealabil, dar a declinat orice invitație. Cât despre sunet… „Nu ne mai acuzați de lucruri de care chiar nu suntem responsabili! Nu Music Management International se ocupă de sunetul concertelor lui Julio Iglesias în România! A venit cu propriul staff, inclusiv cu aparatura și echipa de sunetiști. Peste tot în lume are același staff. În anul 1999, când a mai fost în România, au existat aceleași nemulțumiri legate de sunet. În timpul concertului de la stadionul Cotroceni, personal am urcat în spatele scenei să vorbesc cu inginerul de sunet care mi-a explicat că așa își dorește Julio să sune concertul, ca pe CD, volumul boxelor fiind folosit cam la 25% din capacitate. Noi ceream mai tare, el solicita mai încet. A și afirmat la un moment dat că «Romantismul nu se urlă!»". Așadar, nu vă așteptați ca la concertul din Constanța melodiile lui Julio Iglesias să vă rezoneze prin plămâni.