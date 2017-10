Piața computerelor personale din România a crescut cu 58% în al doilea trimestru al anului

Românii cumpără PC-uri cu toptanul

Piața computerelor personale din România a crescut cu 58 la sută în al doilea trimestru din 2007, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 147 milioane de dolari, potrivit datelor furnizate de IDC, compania de cercetare de piață în domeniul IT&C. Numărul de unități vândute a crescut cu mai mult de o treime, până la 165.000 de bucăți, infor-mează Rompres, citată de smart-financial.ro. Potrivit IDC, vânzările de notebook au înregistrat o creștere spectaculoasă, în perioada menționată fiind comercializate cu peste 120 la sută mai multe unități. „Deși trimestrul 2 al anului este în general unul slab pentru unitățile desktop PC, perioada aprilie-iunie a acestui an a adus o creștere de 23 la sută a vânzărilor, în special datorită unor proiecte din sectorul public și unor achiziții de tehnică de calcul cu sprijin guvernamental", se arată în raportul IDC. Piața serverelor x86 a înregistrat, de asemenea, o evoluție puternic pozitivă, cu aproape 82 la sută peste valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent. Strategiile de marketing ale comercianților, asociate cu prețurile în scădere ale componentelor și un dolar aflat în declin, împing vânzările de notebook către noi puncte de maxim. „Lucrurile se vor calma în timp, pe măsură ce raportul între vânzările desktop și notebook se apropie de 1/1", este de părere Călin Mirea, analist IDC România. Informațiile IDC au fost publicate în raportul trimestrial PC Quarterly Tracker al companiei IDC. Raportul trimestrial IDC PC Quarterly Tracker livrează din timp indicatori și date esențiale de piață care detaliază schimbările și tendințele ce survin pe piața PC din România.