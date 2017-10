Românii au cumpărat cu 23% mai multe maşini

Românii au cumpărat cu 23% mai multe mașini

Vânzările de autoturisme din primele nouă luni ale acestui an au crescut cu peste 23%, a anunțat recent Asociația Producătorilor și Importatorilor din România. Potrivit situației realizate la finele celui de-al treilea trimestru al acestui an, în România fuseseră vândute nu mai puțin de 228.877 de autoturisme, spre deo-sebire de doar 185.978 autoturisme comercializate în aceeași perioadă a anului trecut. În luna septembrie, fuseseră comercializate 24.011 autoturisme, în scădere însă față de luna ante-rioară cu 11,7%. În ceea ce privește cele mai vândute mașini din luna septembrie, așa cum era de așteptat, pe prima poziție se plasează Dacia, cu 5.648 de modele comercializate. Pe locul doi în topul preferințelor românilor rămâne Volkswagen cu 2.187 de autoturisme vândute, urmată îndeaproape de Opel (1996) și Renault (1961).