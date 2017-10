Românii au cumpărat 146.000 de maşini în jumătate de an

Românii au cumpărat 146.000 de mașini în jumătate de an

Ştire online publicată Vineri, 20 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În prima jumătate a acestui an, în România, s-au vândut aproximativ 146.000 de mașini noi, cu 24,6% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Luna trecută s-au vândut 34.919 automobile, cu 7,8% sub valoarea din luna mai a lui 2007. De asemenea, tot în primul semestru, importurile de automobile au crescut cu 55,4%, până la 109.234 de unități, după ce în lunile similare din 2006 au fost de aproximativ 70.000 unități.