România, gazda Campionatului Mondial de jocuri electronice

Ştire online publicată Luni, 21 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Suntem obișnuiți cu activități competitive non-letale: fotbal, baschet, tenis sau ski. Mai puțin obișnuiți suntem însă cu activități competitive non-letale „ale psihicului“: șah, poker, jocuri cu pioni și zaruri și, mai nou, cu jocurile electronice (pe calculatoare sau console) sau e-sports (sporturi electronice). În perioada 1-3 noiembrie, la Sala Polivalentă din București, cu sprijinul Ligii Gamerilor Profesioniști (Professional Gamers League - PGL), va avea loc al cincilea Campionat Mondial al Federației Internaționale de e-sport (IeSF World Championship), după ce, vreme de patru ani, acesta a avut loc în Coreea de Sud. „După o serie de discuții privind posibilitatea de organizare a evenimentului pe alt continent, dar și gradul de accesibilitate pe care îl presupune o locație europeană, am decis ca Bucureștiul să găzduiască Campionatul Mondial de Sport Electronic în 2013. În România ne bucurăm de sprijinul Ligii Gamerilor Profesioniști și al președintelui acesteia, Silviu Stroie, precum și de sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, prin persoana ministrului Nicolae Bănicioiu”, a declarat Won-Suk Oh, secretar general al Federației Interna-ționale de Sport Electronic.Cafteală electronică pe baniLa eveniment, vor participa 300 de persoane din 50 de țări. Competiția masculină are două discipline - League of Legends, dotat cu premii în valoare de 27.000 dolari, și Alliance of Variant Arms (A.V.A.), ce oferă premii de 18.000 dolari, iar în competiția feminină vor exista două discipline - StarCraft 2 și Tekken Tag Tournament 2. Totodată, în cadrul campionatului va avea loc Adunarea Generală a Federației, unde se va vota aderarea noilor membri, precum și un congres internațional la care se vor întâlni cele mai mari companii din industrie, cu prezență globală, pentru a discuta despre dezvoltarea actuală și viitoare a sportului electronic, la nivel mondial.România, pe podiumLiga Gamerilor Profesioniști a fost înființată în 2002 cu scopul de a susține și promova dezvoltarea sportului electronic. România este membră a Federației Internaționale de Sport Electronic din anul 2009. De atunci, cu susținerea ligii, reprezen-tanții țării noastre au participat la toate Campiona-tele Mondiale, plasând România an de an între primele trei din lume, în clasamentele pe națiuni. În edițiile trecute ale IeSF, începând din 2009, reprezentanții României au fost printre premianți, aceștia urcând pe podiumurile competițiilor de FIFA și Starcraft II. Ionuț Pătrașcu a reușit la fiecare participare să plece acasă cu cel puțin o medalie și premii în bani. Din 2009 până în 2012, Ionuț a obținut medalii de argint la FIFA Online 2, iar în acest an speră să cucerească aurul pentru prima dată. Ovidiu ADRIAN