În primul an de aderare

România a avut cea mai mare mortalitate infantilă din UE

Sâmbătă, 19 Septembrie 2009

În 2007, România se clasa pe primul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea infantilă, cu 12 născuți sub un an decedați la mia de nou-născuți, de aproape trei ori mai mult decât media înregistrată pe ansamblul blocului comunitar, arată datele prezentate, vineri, de Eurostat. Biroul european de statistică precizează că datele pe ansamblul UE sunt din 2006, când rata mortalității infantile era de 4,7 la mie. Rata mortalității infantile s-a redus în UE de șase ori în ultimii 40 de ani, în timp ce în România scăderea era de 3,7 ori față de anul 1965, când rata mortalității infantile era de 44,1 copii sub un an decedați la mia de născuți vii, iar în 1985, aceasta scăzuse la numai 25,6 la mie. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), mortalitatea infantilă din România se menținea și în iulie 2009 semnificativ peste media din UE, în condițiile în care 185 de copii cu vârstă sub un an au decedat în iulie, iar rata mortalității infantile era de 8,8 la mie.