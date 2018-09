Rockeri din toată ţara, uniţi-vă! Festivalul Posada Rock 2018

Rockeri din toată țara, uniți-vă! Festivalul Posada Rock 2018

Rockeri din toată țara și chiar de peste hotare sunt așteptați la Festivalul Posada Rock 2018, care se va desfășura, în perioada 31 august - 2 septembrie, la Câmpulung Muscel.Festivalul Posada Rock va rămâne și în acest an o rampă de lansare pentru trupele rock tinere, păstrându-și și consolidându-și statutul de cel mai vechi și important festival concurs din țară, dar va oferi publicului și recitaluri cu formații importante ale acestui gen muzical, din țară și străinătate.La cererea unui număr tot mai mare de fani, după cinci ani, clujenii de la Luna Amară revin la Posada Rock, unde vor susține un recital în seara de 1 septembrie, anunță infomusic.ro.Luna Amară este a doua formație anunțată în recital la Posada Rock 2018, alături de americanii de la Ugly Kid Joe. În perioada următoare, vor fi anunțați încă doi headlineri și doi co-headlineri din afara țării, precum și minim alte trei trupe românești.Datorită single-ului de debut „Everything about You”, care s-a vândut în peste 1.000.000 de exemplare, californienii de la Ugly Kid Joe s-au transformat peste noapte într-un fenomen global. Albumul „America’s Least Wanted”, lansat în septembrie 1992, a primit două discuri de platină, conținând încă unul dintre cele mai cunoscute hit-uri ale deceniului, „Cats in the Craddle”. Amestecul de heavy, funk și thrash metal, dublat de versurile pline de umor livrate publicului de energicul frontman Whitfield Crane au dus trupa pe cele mai mari scene din întreaga lume, pe stadioane arhipline, alături de legende precum Ozzy Osbourne, Bon Jovi și Van Halen.Înființată la Cluj-Napoca, în anul 2000, Luna Amară este formația care a combinat armonios forța mesajelor sociale cu sensibilitatea lirică ce descrie iubirea și stări de spirit dintre cele mai complexe și abisale. Trademark-ul sound-ului Luna Amară s-a consolidat pe baza solo-urilor de trompetă, riff-urilor specifice de chitară și îmbinarea contrastantă a duetului de voci.Până în prezent, trupa are la activ cinci albume: „Asfalt” (2004), „Loc lipsă” (2006), „Don’t Let Your Dreams Fall Asleep” (2009), „Pietre în alb” (2011) și „Aproape” (2016).