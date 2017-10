Robocop e fericit

Ştire online publicată Vineri, 03 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Salonul de tuning de la Essen seamana cu un cabinet de psihanaliza. Aici vin oamenii ale caror idei ar putea fi caracterizate drept schizofrenice, in lumea reala, pentru ca nimeni nu va rade de ei, ci dimpotriva. Ultima victima care a cazut pe mana tunerilor germani este MINI E. Varianta ecologica a masinii se numeste acum TUNE IT! SAFE! si a primit o serie de modificari, care nu o vor ajuta prea tare in lupta cu monstrii creati anterior de tunerul german, dar cu siguranta va pune umarul la siguranta cetateanului…indiferent cat de penibil ar putea sa sune asta. Citeste mai departe...