Riscurile şi beneficiile vaccinurilor: intrebări frecvente şi răspunsurile lor

Riscurile și beneficiile vaccinurilor: intrebări frecvente și răspunsurile lor

Ştire online publicată Miercuri, 18 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ca parinte este foarte important sa stii si sa intelegi care sunt adevaratele avantaje –si adevaratele riscuri – ale vaccinurilor facute copiilor. Exista intrebari si dileme care trebuiesc raspunse de specialisti. Este adevarat ca vaccinurile cauzeaza autism? De ce unele vaccinuri mai contin compusul controversat, pe baza de mercur, numit timerosal? Iata care este raspunsul medicilor pediatri de la Desprecopii.com:Vaccinurile ajuta corpul sa produca anticorpi impotriva bolilor infectioase care ne pun viata in pericol. Cand un germen invadeaza corpul, sistemul imunitar il recunoaste ca fiind intrus. Acest lucru declanseaza o cascada de evenimente. Sistemul imunitar produce anticorpi, molecule specializate ce se lipesc de celulele invadatoare si fie le inactiveaza, fie le marcheaza pentru distrugere.Celulele specializate ale sistemului imunitar cauta si gasesc germenii si celulele in care germenii se inmultesc. Alte celule ale sistemului imunitar „isi amintesc” germenii, asadar data urmatoare cand un germen de acelasi tip incearca sa invadeze corpul, sistemul imunitar va fi capabil sa declanseze o reactie imediata.In luna martie a anului 2008, divizia de sanatate publica a SUA a recunoscut ca exista o posibilitate ca vaccinarea „sa agraveze o problema mitocondriala existenta” la o fetita. In cazul respectiv, fetita suferea de „o encefalopatie regresiva cu caracteristici ale tulburarilor din spectrul autismului” dupa ce i-a fost administrate cinci vaccinuri standard in iulie anul 2000. In acest caz, singular deocamdata - ministerul sanatatii din SUA a recunoscut ca fetita si familia ei ar trebui despagubite.Mitocondriile sunt structurile care produc energie din interiorul celulelor corpului. Au propriul ADN, pe care il mostenim direct de la mama. Bolile sau tulburarile mitocondriale sunt cauzate de defecte ale ADN-ului mitocondrial, sau de defecte ale ADN-ului obisnuit ce afecteaza functia mitocondriala.Ce este timerosal?Timerosal este un conservant pe bază de mercur folosit în fabricarea vaccinurilor de tip multidoză. Acest conservant previne dezvoltarea unor bacterii sau ciuperci în vaccinuri, care ar putea genera infecții la locul vaccinării. De asemenea, thimerosal stabilizează vaccinul menținându-i eficacitatea pe o perioadă lungă de timp.Nu toate vaccinurile conțin timerosal. Exemple de vaccinuri care conțin thimerosal sunt cele împotriva gripei și majoritatea vaccinurilor împotriva hepatitei B.Exista sute de studii care au examinat intr-un fel sau altul aceste aspecte. Unele sunt studii efectuate pe animale, altele sunt studii de toxicologie, iar celelalte sunt studii efectuate pe oameni, in diferite conditii. Cercetatorii au facut eforturi de a analiza probele, cele umane directe si cele animale indirecte. Aceste analize nu examineaza numai concluziile trase ci si metodele studiului, pentru a stabili daca metodele si rezultatele sunt in masura sa justifice concluziile.Cea mai recenta analiza extinsa a fost facuta de Institutul de Medicina Publica al SUA, impreuna cu mai multi experti si a dus la concluzia ca informatiile din toate aceste studii luate laolalta nu sustin existenta unei asocieri cauzale intre vaccinuri si autism.Concluzia la care au ajuns este ca trebuie luate in considerare alti factori sau explicatii ale autismului. Mai recent, oamenii de stiinta s-au gandit ca cercetarile genetice si de mediu ar fi mai promitatoare decat urmarirea continua a timerosalului.