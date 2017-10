„Rhythm of the dance“ la Casa de Cultură

Sâmbătă, 26 Februarie 2011

Compania Națională de Dansuri a Irlandei prezintă duminică, 27 februarie, începând cu ora 19,00, „Rhythm of the dance”, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Străvechea poveste a celților și cele mai moderne tehnici scenice se vor împleti pentru a oferi publicului două ore de neuitat. Muzica, dansul, costumele și ritmurile frenetice sunt îmbinate cu măiestrie de către Doireann Carney, celebra coregrafă a lui Michael Flatley. Spectacolele „Rhythm of the dance” au fost urmărite de mai mult de cinci milioane de spectatori, din peste 33 de țări. Prețul biletelor variază între: 100 lei, 150 lei și 200 lei. (N.B.)