Revizie tehnică gratuită timp de şapte ani pentru modelele Ferrari Four

Revizie tehnică gratuită timp de șapte ani pentru modelele Ferrari Four

Ştire online publicată Vineri, 25 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Clienții Ferrari din România vor beneficia începând de ieri, prin intermediul Forza Rossa, de revizie tehnică gratuită timp de șapte ani pentru modelele Ferrari Four comandate și livrate după această dată, informează ziarul Libertatea. Noul Ferrari Four lansat oficial la Salonul Auto de la Geneva, în această lună, este primul model de serie cu tracțiune integrală creat de Ferrari, iar soluțiile tehnice inovatoare ce au apărut au primit mai multe brevete internaționale. Revoluționarul FF îmbină performanța extremă a unei mașini sport cu versatilitatea și confortul unui model 4x4, ambele alăturate unui design inovator. Ferrari Four atinge 100 km/h în 3,7 s FF este dotat cu un motor cu injecție directă cu o cilindree de 6.262 centimetri cubi care oferă o putere maximă de 660 Cai Putere la 8.000 rpm. În plus, noul FF, capabil să găzduiască 4 persoane, atinge viteza de 100 km/h în doar 3,7 secunde. Datorită puterii și a raportului greutate-putere de 2,7 kg/CP (cel mai bun din segment), împreună cu distribuția optimă a greutății, noul model oferă o manevrabilitate excepțională pe orice suprafață de drum (asfalt, zăpadă, pământ, macadam) și atinge o viteză maximă de 335 km/h. Cutia de viteze cu dublu ambreiaj este amplasată pe puntea spate, în sistem transaxle, pentru o repartiție optimă a greutății mașinii între punțile față și spate. Lansat în cadrul Salonului Auto de la Geneva, în premieră mondială, noul serviciu este disponibil pentru toți clienții ce vor comanda Ferrari Four. Ei vor beneficia de revizie tehnică gratuită timp de șapte ani de la cumpărarea mașinii, serviciul menținându-se chiar dacă în acest interval proprietarul mașinii se schimbă. Serviciul after-sales este o nouă inițiativă care continuă expansiunea beneficiilor oferite de Căluțul Cabrat clienților săi pentru a păstra standardul de tehnologie și performanță al autoturismelor și al serviciilor after-sales la cel mai înalt nivel.