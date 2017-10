Reţete pici Conopida la cuptor

Rețete pici Conopida la cuptor

Postul Paștelui nu trebuie privit ca o perioadă de restricții, ci ca una de care puteți să profitați pentru a pregăti cele mai felurite și gustoase preparate culinare, pe bază de legume. De exemplu, conopida la cuptor. Ingrediente: o conopidă, șase cartofi, ulei, trei linguri pesmet, sare, piper, pătrunjel și mărar verde. Mod de preparare: Conopida se desface „buchețele” și se pune la fiert pentru 15 minute, în apă cu sare. Cartofii se fierb în coajă, se curăță și se taie felii. Se unge o tavă cu ulei, se așează cartofii și conopida în straturi, având grijă ca ultimul strat să fie de conopidă. Între straturi se pune sare și piper. Deasupra se pune pesmet și verdeață tocată. Se bagă la cuptor pentru 15 minute. Conopida conține vitaminele C, A, B1, B6, B2, fosfor, zinc, calciu, magneziu, fier etc. Datorită conținutul de fosfor, are efect benefic asupra danturii.