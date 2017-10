Reţete pentru pici

Rețete pentru pici

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ingrediente500 ml lapte150 gr orez (7 linguri)2-3 linguri zahar sau indulcitori naturali (miere, siropuri)1/2 lingurita sofran sau alte variante aromate: teaca de vanilie, bat de scortisoara1 lingurita de unt (optional)Mod de pregatireOrezul spalat se adauga peste laptele fierbinte si se fierbe la foc mic, amestecand periodic.Eu am fiert la foc mic 30 de minute. Dupa am adaugat mierea si untul, am pus un capac si am asteptat alte 10 minute sa se absoarba bine laptele. Nu este necesar sa fierbeti pana obtineti un pilaf, chiar daca mai ramane putin lapte, acesta se va absorbi in timpul racirii.Se serveste in functie de preferinte si imaginatie.Idei: combinat cu multe fructe proaspete (piersici, afine, banane, ananas s.a.); fructe din compot; gemuri sau dulceturi; fructe uscate (curmale, stafide, merisoare, afine, prune s.a).Pentru servit la reteta de mai sus am folosit: 3 linguri miere (dar mi s-a parut prea dulce), 1 manuta afine uscate si pere proaspete.(sursa:www.retetecopii.ro)