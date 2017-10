Reţete pentru copii

Rețete pentru copii

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Omletă cu brânză Ingrediente: două ouă (pentru copiii sub un an folosiți doar gălbenușul), două linguri lapte matern sau lapte de vacă (depinde de vârsta copilului), două linguri cașcaval ras, o lingură de unt. Se bat ouăle cu laptele până devin spumoase. Se adaugă brânza rasă. Între timp untul se pune la topit, întinzându-se bine pe suprafața tigăii. Adăugați amestecul de mai sus și coaceți la foc potrivit, amestecând constant,pentru aproximativ patru minute. Se servește caldă și este recomandată copiilor cu vârsta de peste 10 luni. Budincă de biscuiți cu banane Ingrediente: o banană, 3-4 biscuiți simpli, 5-6 lingurițe de lapte (pentru Baby). Biscuiții se zdrobesc și se pun în lapte la înmuiat. Banana se mărunțește foarte bine peste biscuiți și se pasează cu furculița.