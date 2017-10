Restaurant Estival - plăcerea de a mânca

Dacă mergeți în Mamaia pentru o masă, desigur că aveți numeroase opțiuni. Însă ce te faci atunci când calitatea lasă de dorit, iar prețurile parcă explodează?Pentru astăzi, doresc să vă împărtășesc experiența deosebită pe care am avut-o la Restaurantul Estival din Mamaia, unul de tip autoservire, amplasat în zona de nord a stațiunii (zona Butoaie). La recomandarea unor prieteni, am servit prânzul la autoservire. Recunosc că nu aveam mari așteptări și nu credeam că mă mai poate surprinde ceva. Însă trebuie să recunosc faptul că totul a fost impecabil. De la servire până la condiții și igienă. Patronul restaurantului este prezent mereu pe terasă și, deși nu se amestecă nepoftit în discuții cu clienții, se pare că prezența acestuia îi ține „în priză” pe ospătari.Meniul este variat, incluzând ciorbe, supe, grătare, preparate din carne de pui, porc și pește, specialități pentru cei care țin post, mâncăruri gătite și pizza. Ce mi s-a părut cel mai interesant a fost faptul că pizza este făcută pe vatră, exact în fața clienților. Am decis să forțez un pic nota și să cer o pizza cu mai multe ciuperci și fără măsline, iar așteptările mi-au fost depășite. Pe lângă faptul că arăta și mirosea foarte bine, avea și un gust extraordinar. Nu există termen de comparație între pizza făcută la cuptorul electric și cea pe vatră. Porțiile sunt mari, așa că nimeni nu poate pleca flămând de acolo...și nici nebăut! Restaurantul Estival se adresează turiștilor din toate categoriile sociale, servind de la bere la băuturi fine. În plus, începând din acest an, la Estival puteți servi și produse de patiserie, dar și torturi sau prăjituri, toate făcute în unitatea proprie.Începând din acest an, responsabilii Restaurantului Estival au concesionat și plaja din fața localului. Astfel, poți sta pe plajă la umbră și ai de ales dintre sute de șezlonguri și baldachine. Dacă alegi Estival Beach ai parte de o mulțime de avantaje. La beach bar-ul de pe plajă poți servi băuturi răcoritoare, cocktail-uri, dar ai posibilitatea și de a mânca bine. Dacă s-a făcut ora prânzului, dar nu vrei să te deplasezi până la restaurant, nu este nicio problemă. Poți comanda pizza sau diverse meniuri direct de pe plajă, iar personalul Restaurantului Estival îți va aduce tot ce poftești. În plus, amatorii de senzații tari pot închiria un schi jet din zona plajei Estival Beach.