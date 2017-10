„Renault Mégane“ şi „Mégane Coupé“ relansează piaţa auto la Constanţa

„Renault Mégane“ și „Mégane Coupé“ relansează piața auto la Constanța

„Groupe Renault Constanța“ a deschis seria evenimentelor automobilistice de la malul mării, din 2009, prin prezentarea ultimelor creații ale producătorului Renault. Ieri, la conferința de presă găzduită de locația Constanța 2, ziariștii au putut admira cele două modele din segmentul C, „Renault Mégane” și „Mégane Coupé”, care cu certitudine sunt vedetele sezonului. Automobilul care seduce Conceptul „Mégane Coupé” a fost prezentat la Salonul de la Geneva, în primăvara anului 2008. El a prefigurat lansarea unei noi familii de vehicule, cu o veritabilă personalitate. Noul „Mégane” afirmă producă-torul „este un model sinonim cu seducția, naturalețea și fiabilitatea excepțională. Începând cu blo-curile optice ce reflectă un design distinctiv și continuând cu liniile fluide, el este expresia veritabilă a performanței”. Conform fișei sale de prezen-tare, noul „Mégane” asigură cel mai bun nivel de confort și ergonomie. „Orice călătorie devine o plăcere, pentru ca fiecare dintre versiuni este echipată cu tehnologie de vârf, utilă și ușor de utilizat: în funcție de versiune, puteți dispune de cardul mâini libere, asistență la parcare, aer condiționat auto-mat bi-zonă, sisteme audio de înaltă calitate, un sistem integrat de navigație. Ecranele de bord prezintă un design original, combinând afișajul analogic și numeric, informațiile afișate fiind astfel ușor de citit. La rândul său, noul „Mégane Coupé” are un design atractiv, care respectă canoanele unui coupé: sportivitate, dinamism și eleganță. „O reușită în ceea ce privește estetica, care place și trezește reacții emoționale foarte puternice – afirmă producătorul. Un adevărat coupé trebuie sa aibă o personalitate puternică. Designul frontal, cu cele două amprente laterale puse în evidență de un contur de crom satinat și grila cu prizele mari de aer, afișează un stil cu adevărat sportiv pentru noul Mégane Coupé. Farurile sale profilate și nervurile capotei compun o siluetă dinamică și dau naștere forței propulsive. Partea spate bine conturată și agresivă oferă un plus de sportivitate. Blocurile optice spate proeminente scot în evidentă formele mașinii, Liniile de contur laterale se prelungesc spre luneta spate pentru un plus de fluiditate.” Cea mai modernă unitate Renault, din Europa Cu ocazia acestui eveniment, Constantin Olteanu, directorul general al „Groupe Renault Constanța“, a prezentat și locația Constanța 2. „Investiția se ridică la 6,2 milioane euro – a spus el. Ea a fost finalizată în septembrie 2008 și este apreciată de către grupul Renault ca fiind cea mai modernă unitate a sa, din Europa. Dotările sale tehnice se ridică la nivelul cerințelor anului 2012, iar întregul personal este specializat la firmele producătoare, respectiv la Renault, Dacia și Nissan. Suprafața locației este de 11.000 mp, iar cea construită măsoară 2.500 mp. Reprezentanța este organizată pe principiul separației mărcilor. Ea cuprinde spații de expoziție, recepții de service și ateliere service. Investiția a fost realizată pe fondul trendului ascendent al pieții auto, din 2007. S-a contat pe creșterea vânzărilor și pe conti-nuitatea acestora. Criza a apărut ulterior, schimbând datele din piață. Vânzările au scăzut cu circa 60%, uneori mai mult. „Nu regretăm că am făcut această investiție, pentru că ne-a permis să creștem cali-tatea serviciilor noastre într-un procent de circa 40%, în primul trimestru al anului. Calitatea este măsurată de o firmă independentă, pe baza informațiilor obținute de la clienți. De altfel, Renault ne-a acordat un bonus pentru calitate, la această unitate. Sperăm ca iubitorii mărcii Re-anult să cumpere produsele de ultimă oră ale acestui renumit producător.” Prețurile automobilelor „Renault Mégane” și „Mégane Coupé” vari-ază între 8.000 și 12.000 de euro, în funcție de tip și de dotări. „Renault Credit Internațional oferă soluția cea mai potrivită de finanțare, în funcție de veniturile clientului. Împrumuturile se acordă pe o perioadă de până la 4 ani, dar și pe un termen mai lung” a precizat Constantin Olteanu.