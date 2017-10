Renault Fluence, noua definiţie a confortului business-class

Renault Fluence, noua definiție a confortului business-class

Ştire online publicată Vineri, 13 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La mai puțin de două luni de la prezentarea oficială de la Salonul Auto de la Frankfurt, noul Renault Fluence a fost lansat ieri pe piața auto constănțeană. Cu o lungime de 4,62 metri, cu 12 cm în plus față de predecesorul său, Megane Sedane, Fluence este cel mai mare model din clasa compactă. Spațiul se traduce în confort interior deosebit, în față și în spate. Avantajul principal al modelului este raportul excelent preț – calitate. Deviza mașinii este „Călătorește în business-class”, însă prețul de pornire este de numai 12.900 euro cu TVA. Dotarea standard cuprinde ABS, șase airbag-uri, computer de bord, aer condiționat, geamuri electrice, radio CD cu MP3 și închidere centralizată. Garanția oferită de Groupe Renault, dealerul local, este de patru ani sau 100.000 km. Renault Fluence este disponibil în trei motorizări: 1,6 l 110 CP pe benzină, 1,5 dCi 85CP și 1,5 dCi 105 CP pe motorină. Mașina va fi produsă la uzina Oyak-Renault din Bursa (Turcia), în locul berlinei Megane II, pe aceeași linie de producție. Fabrica a fost modernizată cu investiții de peste 110 milioane euro, din care 35 milioane euro în departamentul de presaj, unde au fost achiziționate 40 de game de utilaje moderne, și 21 milioane euro în departamentul de caroserie, unde s-a construit o nouă linie de producție. Restul de 54 milioane euro au fost investiți în realizarea utilajelor pentru furnizori. De ce Fluence? // Dimensiuni generoase, pentru mai mult confort: lungime de 4,62 m, lățime de 1,8 m, portbagaj de 496 l // Post de conducere ergonomic: planșă de bord cu un contur fluid și comenzi rapide, posibilități multiple de reglare a scaunului șoferului și volanului // Habitaclu confortabil: banchetă din spate fracționabilă (2/3 sau 1/3), spații de depozitare care totalizează peste 23 l, din care torpedoul refrigerat are 9 l. // Tehnologie modernă: card de acces și de pornire hand-free a mașinii, închidere centralizată de la primul nivel de echipare, gamă largă de sisteme audio // Un vehicul ecologic: emisii de 119 g CO2/km, cu standardul „Renault Eco2". Renault va lansa, în 2011, o versiune 100% electrică a modelului Fluence Leasing „fără griji” pentru Fluence RCI Leasing România IFN, divizia financiară a grupului Renault, propune clienților o ofertă specială de finanțare, la lansarea modelului Fluence – dobândă promoțională începând de la 0%, pentru un avans cuprins între 15 și 50%. Leasingul este oferit în euro, perioada de finanțare fiind de până la 84 luni. În plus, potrivit oficialilor Renault, clientul poate primi acceptul în 30 de minute.