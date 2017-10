Pastila de natură

Remedii pentru colici

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ați aplicat toate regulile alăptatului și regurgitatului, cu toate acestea bebe dă semne că ar avea colici. Puteți să încercați remedii naturiste de genul picăturilor Bonisan, Ceai pentru colici, ceai Baby Calm, Baby drink etc. La unii bebeluși funcționează. Ceaiurile pentru colici conțin, în general, fenicul, anason și mușețel. Puteți să le cumpărați separat de la Plafar și să le combinați dvs., urmând sfatul medicului pediatru. Atenție, totuși, la compoziția ceaiurilor! FDA (Food and Drug Administration) avertizează asupra folosirii anasonului stelat la bebeluși. Are o componentă toxică cu efecte adverse însemnate (convulsii, vărsături, iritabilitate).