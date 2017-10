Pastila de natură

Remedii naturiste pentru durerile de burtă

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În caz de indigestie putem folosi plante medicinale precum mentă, mușețel, salvie, busuioc, anason, fenicul, ghimbir, anghinare, coada șoricelului. Acestea pot fi luate sub formă de macerat la rece încălzit, ori pulberi ca atare, fie extracte alcoolice, administrate în apă plată. De asemenea, consumul de condimente ca ghimbir, cardamom, coriandru, imediat după mese, stimulează digestia și asimilarea alimentelor. Datorită componentelor din uleiul volatil, roinița, are acțiune antiseptică și sedativă, antispastică. Ea calmează spasmele stomacale și intestinale ce provoacă colici la copii, dar și la adulți. În plus, calmează stările nervoase, ameliorează senzațiile de vomă la femeile gravide, combate diareea și mărește secreția biliară. Tonifică și înlesnește digestia. Preparată sub formă de infuzie, se pot bea până la 250 de ml de ceai pe zi.