Regizorul Toma Enache vine cu „Cortul“ la „Zilele Culturii Armâne“

La sfârșitul acestei săptămâni, Comunitatea Armână din România va organiza, la Constanța, cea de a IV-a ediție a evenimentului „Zilele Culturii Armâne". Evenimentul are ca scop principal conservarea și promovarea limbii, a culturii și a tradițiilor armâne, într-o societate în care valorile comunităților mici sunt puse în pericol de procesul de asimilare. Ca în fiecare an, pentru desfășurarea manifestării a fost aleasă Dobrogea, regiune în care se află cei mai mulți armâni din România. Festivalul va începe vineri, 31 august, cu o expoziție de artă plastică organizată de sculptorul Mihai Tugearu și invitații săi. Tot vineri, la Teatrul Fantasio, va avea loc un recital de poezie urmat de un spectacol muzical-coregrafic „Tenda" (Cortul) regizat de Toma Enache. Zilele Culturii Armâne vor continua sâmbătă când, la ora 10 la Biblioteca Județeană Constanța, va avea loc simpozionul „Armânii între norma juridică și legea istoriei". Tot sâmbătă, la ora 12, în același loc, se va lansa antologia de poezie armână „Noi poets a populilor njits" („Noi, poeții popoarelor mici"). În aceeași zi, la ora 19 la teatrul Oleg Danovski cântăreți din Albania, Macedonia, Grecia și România vor susține un concert intitulat „Sunetul Balcanilor" („Iholu a Balcanjlor"). Zilele Culturii Armâne se vor încheia cu o serbare câmpenească în comuna tulceană Stejaru (Eschibaba). Deja a devenit tradiție „Corlu mari di Eschibaba" (Hora mare din Eschibaba) unde toți cei prezenți intră în joc și tipic pentru armâni formează un cerc deschis de dimensiuni impresionante. La acest eveniment vor participa armâni din Albania, Macedonia și Grecia, locurile lor de baștină, precum și din Germania și Franța.