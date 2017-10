Regim de slăbire cu alimente de post

Luni, 12 August 2013

Cunoscuta antrenoare de fitness, Cori Gramescu, expertă în diete, a întocmit un regim de zece zile, bazat pe regulile postului creștin. Dieta a fost gândită astfel încât cine o urmează să respecte și tradiția postului, dar să și slăbească într-un mod sănătos între 3 și 5 kg.Dieta are câteva reguli de bază, mai exact trei mese fixe pe zi și două gustări. Prima gustare este constituită din fructe de sezon (maximum 300 grame), iar a doua din nuci, morcovi sau ardei gras. Se vor bea minimum 2 litri de apă și ceai neîndulcit pe zi. Între mese și gustări se lasă o pauză de 2 - 3 ore. Ultima masă va fi servită cu 3 ore înainte de culcare, pentru a lăsa timp suficient digestiei. La micul dejun se va bea o cafea neagră sau un ceai verde, neîndulcit. Nu se recomandă alte condimente în afară de sare (cantități moderate) și piper.Alimente permiseChiar dacă Postul de Sfânta Marie se află pe ultima sută de metri, dacă doriți să slăbiți sănătos și fără a forța nota, puteți să urmați un regim cu alimente de post. Iată ce alimente sunt permise în acest caz: salată de crudități, supă cremă de legume, mâncare de linte, humus, salată de hrișcă, spanac, piure de spanac, mâncare de praz cu măsline, orez brun cu legume asiatice, curry cu legume și năut, noodleși de orez cu sos asiatic și legume, piure de urzici, piure de ștevie, ciuperci, quinoa, pilaf de quinoa, salată de alge, tofu cu salată de legume, ovăz cu quinoa și lapte de soia, supă cremă de broccoli.Recomandări meniuPentru a vă ajuta în combinarea alimentelor, vă prezentăm, în continuare, meniul pentru primele patru zile. Ziua 1: Mic-dejun: salată de pătrunjel cu 2 roșii + œ lipie de graham. Gustare: o portocală. Prânz: sote de mazăre + un șnițel de soia (fiert). Gustarea 2: un morcov mare, crud. Cină: o salată: roșie, ceapă, salată verde și 50 g de ciuperci la cutie.Ziua 2. Mic-dejun: 2 felii de pâine integrală cu salată de vinete (fără maioneză). Gustare: 2 kiwi mici. Prânz: ciuperci la grătar + amestec de legume congelate (mor-cov, broccolli, conopidă etc). Gustarea 2: un ardei kapia. Cină: un bol de supă de roșii (fără orez).Ziua 3. Mic-dejun: oatmeal (ovăz cu quinoa și lapte de soia). Gustare: salată de fructe (măr, portocală, kiwi) – maximum 300 g. Prânz: ghiveci de legume (morcov, vinete, dovlecel, țelină, etc - excludeți cartofii și folosiți maximum 2 linguri de ulei de măsline la preparare. Gustarea 2: o mână de migdale crude. Cină: salată de crudități cu lămâie stoarsă (morcov și țelină, fără măr).Ziua 4. Mic-dejun: două felii de tofu cu salată de legume (roșii, ardei gras, castraveți, ridichi). Gustare: un morcov crud. Prânz: mâncare de praz cu măsline. Gustarea 2: 40g caju crud. Cină: 3 linguri de humus + salată de tabouleh cu roșii.Ziua 5. Mic-dejun: salată de crudități cu lămâie stoarsă, o felie groasă de tofu și o felie de pâine integrală. Gustare: 2 kiwi. Prânz: un bol de supă cremă de legume și mâncare de linte cu salată de roșii. Gustarea 2: o lingură de humus și un ardei capia. Cină: piure de ștevie + două felii de soia fiartă, condimentată.Vom reveni cu meniul pentru următoarele șase zile.