Regenerare prin crioterapie, la Centrul de Recuperare Medicală AXIS

La Centrul de Recuperare Medicală AXIS din Constanța beneficiați de cele mai de avangardă terapii, care asigură refacerea cea mai rapidă a unui organism traumatizat (de boli sau de vârstă). Pe lângă kinetoterapie, masaj și electrofizioterapia completă cu toți curenții de joasă și medie frecvență,Cele mai noi terapii oferite sunt:● Criosauna sau terapia la minus 180ºC● Terapia cu Diaplus● Elongații ale coloanei vertebrale.Încercați puterile terapeutice ale frigului, la AXIS - Centru de Recuperare Medicală! Vreți să slăbiți, să arătați mai tânăr/ă sau suferiți de diverse afecțiuni și medicul v-a recomandat recuperare medicală? În toate aceste situații, răspunsul este criosauna. Iar centrul AXIS deține singura cabină de criosaună din Sud-Estul țării!O ședință în cabina de criosaună, de doar 1-3 minute, la temperaturi cuprinse între - 120º C și – 180º C vă va readuce zâmbetul pe buze! Și nu vă îngrijorați, veți resimți frigul mai puțin decât la o scăldare în apă rece.Crioterapia este si o metodă revoluționară de înfrumusețare, căci ajută la întinerirea pielii și la pierderea în greutate, luptând înverșunat și împotriva celulitei. Dar are mult mai multe beneficii: întărirea fizică a organismului (o serie de proceduri este echivalentă cu trei - patru ani de antrenamente fizice intense), întărirea sistemului imunitar, recuperarea rapidă și eficientă după boli sau intervenții chirurgicale. S-a dovedit, de exemplu, că aerocrioterapia este utilă pentru tratamentul sterilității, a oboselii cronice sau a diverselor traumatisme suferite. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la 0241/.559.969 și să vă faceți o programare!