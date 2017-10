Reduceri de peste 2.800 euro la cele mai bine vândute maşini

Reduceri de peste 2.800 euro la cele mai bine vândute mașini

În ciuda optimismului bancherilor, care anunță deja ieșirea din criză, dealerii auto sunt un pic mai „precauți” și continuă seria discounturilor, chiar și pentru cele mai bine vândute modele. Motivul - lipsa lichidităților și vânzările în scădere. În aceste condiții, unele modele au parte de reduceri de până la 2.800 euro, potrivit unui studiu realizat de portalul wall-street.ro. 1. Skoda Octavia Tour ocupă locul 8 la vânzări, fiind comercializată în 1.729 de unități, în perioada ianuarie - iulie (în scădere cu 58,6% față de anul trecut). În prezent, modelul beneficiază de reduceri cuprinse între 900 și 1.000 euro - Octavia Tour 1,6 MPI 102 CP costă 12.080 euro cu TVA, iar Octavia Tour 1,9 TDI 101 CP costă 13.291 euro cu TVA. Dotările standard ale modelului - aer condiționat, oglinzi laterale electrice și încălzite, geamuri electrice în față, ABS, airbag șofer și pasager, închidere centralizată și computer de bord. 2. Pe locul doi se cla-sează tot un model Skoda, Octavia Sedan, care beneficiază de reduceri cuprinse între 1.089 și 1.265 euro. Astfel, noua Octavia Drive 1,6 MPI 102 CP are un preț de 14.474 euro cu TVA, în timp ce Octavia Drive 1,9 TDI 105 CP costă 15.925 euro cu TVA. Pentru cele două modele, dotările standard includ instalație de climatizare, airbaguri frontale și laterale față, geamuri și oglinzi electrice, computer de bord și cotieră centrală cu spațiu integrat de depozitare. O altă versiune a Octavia Sedan, Business 1,6 MPI 102 CP, costă 15.357 euro. Varianta diesel, Business 1,9 TDI 105 CP, costă 16.808 euro, cu TVA. Dotările suplimentare față de echiparea Drive sunt jantele din aliaj ușor, geamurile electrice din spate, cele patru difuzoare suplimen-tare, proiectoarele de ceață, suportul pentru ochelari și telecomanda sistemului de închidere centralizată. 3. Pe locul trei vine modelul Renault Megane Bicorp, pentru care importatorul a aplicat o reducere de 1.400 euro, indiferent de motorizare și echipare. Astfel, prețul a ajuns la 12.900 euro cu TVA, de la 14.300 euro cu TVA. Cele trei motoare dispo-nibile - 1,6 110 CP pe benzină și două turbodiesel CommonRail, 1,5 dCi 105 CP și 1,9 dCi 130 CP. Toate cele trei versiuni vin cu o cutie de viteze manuală în șase trepte. Cele trei variante de echipare disponibile sunt Expression, Dynamique și Privilege. Dotarea standard cuprinde ABS, airbaguri fron-tale și laterale pentru șofer și pasager, servodirecție, computer de bord, aer condiționat, geamuri electrice în față și spate, demaraj cu card și închidere centralizată. 4. Pentru Renault Clio, model lansat în luna iunie, importatorul mărcii oferă un discount de 1.700 euro cu TVA. Astfel, versiunea Authentique 1,2 75CP costă acum doar 8.990 euro, prețul de lansare fiind de 10.700 euro cu TVA. După primele șapte luni, Clio este cel mai bine vândut model nou din România, cu 3.440 unități livrate, în scădere totuși cu 54% față de anul trecut. 5. Noul Ford Focus, lansat în martie 2008, beneficiază acum de un discount de până la 2.023 euro. Astfel, prețul de pornire al versiunii 1,8 TDCi 115 CP este de 14.827 euro cu TVA (4 uși), respectiv 15.243 euro cu TVA (5 uși). Toate celelalte versiuni ale noului Focus beneficiază de reduceri de 1.765 euro din prețul de listă. Ford Focus ocupă locul trei la vânzări în România, după șapte luni, în scădere cu 61% față de perioada similară din 2008. 6. Cel mai mare discount, de 2.829 euro, a fost aplicat modelului KIA Cee - mai exact motorizării 2,0l diesel, în echiparea Style, care are acum un preț de 15.606 euro cu TVA. Pentru motorizarea 1,4l benzină 109 CP, cu echiparea Best, prețul este de 11.259 euro, discountul aplicat fiind de 595 euro. După primele șapte luni, KIA Cee - ocupă locul doi la vânzări, cu 3.228 unități livrate, în scădere cu 28% față de perioada similară din 2008.