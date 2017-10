Recordurile Eurotunelului

Groupe Eurotunnel SA, societatea care exploatează tunelul de sub Canalul Mânecii, a sărbătorit trecerea celui de-al 300.000.000-lea pasager prin acest tunel feroviar care face legătura între Paris, Bruxelles și Londra în timp record, transmite AFP. În medie, de la inaugurarea sa în luna iunie 1994, aproape 50.000 de persoane au trecut zilnic prin tunelul de sub Canalul Mânecii.57% din cei 300 de milioane de călători au fost clienți ai serviciului de navetă feroviară Shuttle, care face legătura între Kent (Marea Britanie) și Pas-de-Calais (Franța) în 35 de minute. Restul sunt clienții Eurostar, trenurile de mare viteză care asigură legătura între Paris - Londra și Bruxelles - Londra.La începutul lunii august, traficul prin Eurotunel a atins nivelul record absolut, grație călătorilor care mer-geau la Jocurile Olimpice de la Londra.Societatea Eurotunnel a înre-gistrat numeroase dificultăți financiare de la crearea sa, dar în 2011 a revenit pe profit, iar în primul semestru al acestui an a înregistrat un profit net de cinci milioane de euro.