Recesiunea „evacuează” chiriile mari din spaţiile de birouri

Recesiunea „evacuează” chiriile mari din spațiile de birouri

Ştire online publicată Vineri, 21 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Spații de birouri de închiriat! Telefon: 0720123456". Acum un an, vedeai astfel de anunțuri la tot pasul. Din intersecție în intersecție, mai apărea peste noapte un schelet al unei clădiri P+2, încât aveai impresia că tot orașul se va umple de corporatiști la costum. Constructorii au mizat pe cererea mare și au câștigat, la acea vreme. Chiriile în spațiile de birouri au crescut constant, ajungând la peste 30 euro/mp. Și balanța producție – servicii s-a modificat, înclinând puternic spre sectorul serviciilor, așa că un grad de ocupare de minimum 90%, într-o clădire de birouri, nu era nimic deosebit. În prezent, pe fondul crizei economice, gradul de ocupare a scăzut sub 70%, motiv pentru care și chiriile s-au micșorat. În Constanța, agenții imobiliari spun că prețurile au scăzut cu circa 10 - 15%, la 10 – 25 euro/mp, de la 15 – 30 euro/mp în 2007. Pe viitor, sunt așteptate alte scăderi, însă nimeni nu se încumetă să facă vreo estimare, piața imobiliară fiind acum sub un mare semn de întrebare. Situația este la fel de dramatică și în cazul apartamentelor, vechi sau noi. Prețurile sunt în scădere, fiind ajustate la cererea mică și la blocajul creditului ipotecar. Agenții imobiliari spun că prețurile vor scădea simultan, și la apartamentele vechi și la cele noi, pentru a evita o diferență prea mare de valoare între cele două sectoare.