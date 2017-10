Rabla III „turează“ optimismul dealerilor auto constănţeni

Rabla III „turează“ optimismul dealerilor auto constănțeni

Etapa a treia a programului Rabla a provocat o puternică undă de optimism în rândul dealerilor auto din Constanța. Motivele sunt multe. În primul rând, firmele, care au o putere financiară mai mare, pot accesa programul. În al doilea rând, opțiunile de finanțare au fost lărgite, leasingul fiind inclus acum în program. În plus, persoanele fizice și juridice pot casa acum trei mașini vechi, primind o primă de până la 11.400 lei, pentru achiziția unui vehicul nou. Măsurile au fost luate după ce primele două etape ale programului nu au reușit să scoată din circulație decât circa 21.000 de rable, deși au fost disponibile 40.000 de prime de casare. Bugetul din acest an este de 190 milioane lei, la care se adaugă și 38 milioane lei pentru firme. Leasing în Rabla – un mare plus „Suntem foarte încrezători. Sunt mulți clienți care au așteptat aceste modificări ale Rablei”, spune Sebastian Chendrean, directorul comercial pe Constanța al mărcilor Subaru, Hyun-dai și Mitsubishi. „Firmele au acces în program și soluțiile de finanțare s-au diversificat. Nu se mai merge doar pe cash sau pe clienții ocazionali care își permiteau să acceseze un credit bancar. Acum se poate achiziționa o mașină cu leasing. Sunt și multe firme care așteptau o asemenea ocazie, ca să își reînnoiască flota de mașini”, explică Chendrean. De asemenea, firmele au șansa de a-și întocmi o flotă auto nouă, folosind programul Rabla. „În acest an, participăm ca dealeri. Importatorul de la București primește un număr de mașini, pe care le împarte apoi în țară, în funcție de cota de piață a fiecărui dealer”, mai spune Sebastian Chendrean. Trei mașini vechi pentru una nouă În noua variantă a programul, românii primesc tichete valorice la casarea unui vehicul mai vechi de 10 ani, înmatriculat în România. Tichetele valorice sunt destinate exclusiv achiziției unui automobil nou, o persoană fizică sau juridică putând folosi contravaloarea acumulată a trei tichete, a anunțat ministrul mediului. „Important este că deținătorul tichetului valoric poate fi altul decât proprietarul autovehiculului casat. Cu un singur act, poți utiliza trei rable ca să îți cumperi o mașină nouă. Ar fi fost improbabil să existe mulți români care aveau în proprietate trei rable. De asemenea, este bine că nu trebuie să fii proprietarul mașinilor vechi. Ar fi fost de-a dreptul imposibil să trebuiască să cumperi și să îți treci în proprietate rablele – cu tot cu inspecție tehnică, RAR, înmatriculare. Este bine că pot scăpa de rable și cei care nu au puterea financiară de a intra în Rabla. Desigur, o să existe ceva speculă, mai ales că proprietarii rablelor vor pune problema cam așa: «Cât îmi dai ca să iei 3.800 lei?»”, spune Radu Verziu, oficialul dealerului local al mărcii KIA, care se declară încrezător în succesul Rablei III. Vânzările utilitarelor ar putea fi revigorate Modificările aduse programului pot revigora și vânzările pe segmentul vehiculelor utilitare ușoare, care vor fi căutate probabil de cele mai multe firme. „Suntem înscriși în Rabla cu marca Ford, al cărei importator suntem din vară. Sperăm să fie o perioadă bună pentru vânzări. Oferta este variată, atât pe segmentul mașinilor, cât și al utilitarelor”, spune Costel Lilibu, reprezentantul Autoklass Constanța. Potrivit informațiilor Ministerului Mediului, firmele vor avea parte de tichete valorice distincte față de cele pentru persoanele fizice: „Persoanele juridice nu pot achiziționa autovehicule noi în nume propriu, utilizând tichetele emise pentru persoane fizice. Același regim se aplică și pentru persoanele fizice”. Din 2010, primă de casare de 17.000 lei pentru tractoare De la 1 ianuarie 2010, Ministerul Mediului vrea sa demareze un program similar celui pentru înnoirea parcului auto, destinat persoanelor fizice și juridice care vor să achiziționeze utilaje agricole.Prima de casare va fi de 17.000 lei (circa 4.000 euro), potrivit datelor Ministerului Mediului, însă nu poate depăși 50% din prețul de achiziție al vehiculului nou, care urmează să fie cumpărat, în cazul persoanelor fizice. Pentru persoanele juridice, prima de casare nu poate depăși 40% din prețul de achiziție al utilajului nou.