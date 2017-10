Puterea lucrurilor mici

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Toata lumea zice ca americanii sunt grasi si puturosi. Total fals. De fapt, ei sunt maestrii comoditatii. Daca ceva se poate face mai repede si mai usor, ideal din interiorul confortabil al unei masini, atunci, la naiba, acesta devine singurul fel in care se va face: automate de bani, de inchiriat filme, de cafea - poate si sali de operatie „drive-in”, daca cineva ar gasi o metoda sa realizeze asta. Bravo lor! Salveaza multe ore in fiecare zi si au mai mult timp de mers la sala sau la saloane de epilat. Comoditate? Mai bine spus, smecherie.Hai sa ne gandim un pic. Imagineaza-ti cat timp s-ar salva daca totul s-ar putea face din masina. Cum ar fi daca ne-am duce cu masina la magazin, am trece de usile de la intrare, ne-am plimba pe culoare si am arunca marfa direct in portbagaj? Singura piedica ar fi aceea ca masinile noastre actuale, care isi tot maresc dimensiunile, nu au cum sa incapa in magazine. Poate daca ar fi fost toate un pic mai...mici.Cam cat un Peel P50. Cu o lungime de doar 137 de centimetri, este recunoscuta, in mod oficial, de catre Cartea Recordurilor Guinness, ca fiind cea mai mica masina de serie din lume. Intreaga productie a constat in 50 de exemplare, fabricate, in 1962, in orasul Peel din Isle of Man. Si acum se pregateste pentru o revenire in forta, gen Rambo, pentru ca marca are proprietari noi, care vor sa o repuna pe harta. Cine stie, poate chiar in SUA.Curios, dar una este deja acolo, in Madison, Georgia, un orasel linistit, cu tribunal si oficiu postal, plus un serif care pare proaspat cazut din filmul Smokey si Bandit. La periferie, exista un muzeu, care are inghesuite in el cele mai neobisnuite exponate posibile, mai ales in America: peste 300 de mini si micromasini, tot ce exista intre Messerschmitt si Isetta, ba chiar si doua smart-uri. Este cea mai mare colectie de motoare in miniatura din intreaga lume, adunata in ultimii 15 ani de un tip pe nume Bruce Weiner. Vedeta muzeului este un Peel vopsit rosu aprins, unul din cele 20 de exemplare originale care inca mai sunt in stare de functionare. In mod normal, ar trebui sa stea protejat in spatele unor snururi de catifea, dar Bruce, pentru ca ne-a vazut ca am traversat oceanul doar pentru Peel, ne-a lasat sa scoatem masinuta pentru o tura. Superbaiat. Citeste mai departe