Punk şi rock alternativ, la DobroJAM Fest

Punk și rock alternativ, la DobroJAM Fest

Mâine, de la ora 18.00, la Shut Up, Beach din Mamaia, va avea loc DobroJAM Fest, un eveniment organizat de către și pentru artiștii și pasionații muzicii stoner, punk și alternative din întreaga țară. Din program, nu vor lipsi cei de la „Cardinal”, așa că „delincvenții” garage rock ai Constanței își vor inaugura începerea turneului „Homecoming 2018” cu primul concert chiar la ei acasă.Organizatorii spun că stilul lor de muzică psihedelică influențată în mod direct de viața pe litoral le-a permis să își răspândească muzica în nenumărate orașe. După ei, vor urca pe scenă băieții de la „Las Poftas”, care vin să-și încingă tălpile sub nisipul din Mamaia sub trilurile și urletele solistei lor carismatice, El Madre. Apoi, urmează „Anexa Unu”, niște punkiști care își fac loc dând din coate și răsturnând tomberoane către DobroJAM.Așa că, aveți grijă, viteza melodiilor lor nu este nici o glumă, laolaltă cu versurile lor înveninate și autentice. Iubitorii trupei „Paradox Theory” vor aduce în fața publicului rock-ul alternativ, iar formația „Fuck you! Dracu” din Valu lui Traian va încheia seara. Băieții revin în forță în Mamaia și depășesc limitele bunului simț prin muzica lor anti-sistem și anti-stiluri de viață liniștite.