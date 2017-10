Pui de focă rară salvat în Grecia

Sâmbătă, 12 Martie 2011

Un pui de focă călugăriță de Marea Mediterană (cea mai rară specie de focă din lume), a fost salvat de către ecologiștii greci, gestul acestora fiind deosebit de important pentru viitorul speciei Puiul de focă este unul dintre cele aproximativ 600 de exemplare de focă călugăriță care mai supraviețuiesc în natură. O echipă din cadrul Mom/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal, a zărit puiul pe una din insulele din sud-vestul Marii Egee. "Puiul se afla într-o stare evidentă de slăbiciune și epuizare fizică. La două zile după ce l-am găsit a început să dea primele semne îngrijorătoare de slăbiciune, deoarece nu reacționa la prezența oamenilor și nu încerca să se refugieze în ape. A fost separat devreme de mama sa și suferea de pe urma paraziților interni. L-am denumit Nireas, iar în prezent se află la un centru de îngrijire și reabilitare din insula Alonissos. Suntem bucuroși că a început să ia în greutate, și dacă totul merge bine, va fi eliberat curând", declară dr. Alexandros Karamanlidis, specialist în viața și biologia focilor călugărițe. Informează BBC News, citat de descopera.ro.