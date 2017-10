Siclitaru pus la colț

PSD, noi te iubim, că ca tine nu găsim!

Bonjour, dragilor. Carevasăzică, urmând sfatul unui cititor al ediției online a onorabilului nostru cotidian, încep de astăzi să mă strofoc mai des. Numai să nu se lase cu rupturi strofocatul ăsta. Dacă apar reacții adverse după administrarea acestei pastile zilnice, adresați-vă medicului, farmacistului sau instanței, întrucât am rugămintea ca tot ce apare în această rubricuță de acum încolo să fie tratat, evident, ca un pamflet. În flaconul de astăzi, avem următoarele: PSD Constanța tocmai și-a proptit un picior serios, mărimea 46, în pragul partidului. Flancat de contele de Focșani, Marian Oprișan, zis „fratele lui Oprișan-Gazon”, zis „fratele lui 2-5 cu Danemarca”, alde Nicușorul nostru a pus serios umărul la azvârlirea la tomberon a unora tip Vasile Dâncu, un individ care îi intrase pe dos Bunicuței, da’ rău de tot. În plus, proeminența falangei de la Constanța în oastea social-democraților fi-va dovedită și prin alocarea unor funcții în viitorul executiv PSD (dacă va fi cazul, în condițiile în care pedeleul lui El Comandante Presidente Jugador a luat viteză). Mamma mia, ce bucurie pe capul practicanților de kite, clasa avansați, și suferinzilor de spondiloză cervicală! Vă dați seama cum va arăta un Guvern cu implanturi de la PSD Constanța? Și cum se va transforma viața noastră în bine??? Primo, toți poporenii care nu au număr de București sau Ilfov vor plăti să intre în Capitală. Secundo, va fi instalată o supertelegondolă București - Rio de Janeiro, via Fortaleza. Terzo, Ministerul Mediului, care, evident, nu va fi condus de vreo proastă, ci de Gabi Stan, va turna câteva mii de basculante de nisip pe Splaiul Independenței, iar plajele nou-create vor fi împărțite angajaților din trusturile media apropiate de noul Guvern. Și, nu în ultimul rând, în Piața Constituției vor fi amplasate trei estrade pe care vor evolua cele mai renumite școli de samba din Brazilia. Iar bab... pardon, doamnele în vârstă din Vitan sau Balta Albă vor primi câte doi pui, două kile de făină, două de ulei, două de zahăr, pe baza buletinului și a cuponului de pensie. Personal, îl propun pe Nicușor Constantinescu ministru de Interne. Așa, voi fi sigur că, dacă vreodată leșin la volan, voi găsi înțelegere la băieții de la Rutieră. Pe bune că și pe mine mă seacă spondiloza la lingurică, ceva de speriat!