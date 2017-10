Programul „Rabla“ va fi lansat pe 20 februarie

Programul „Rabla“ va fi lansat în acest an pe 20 februarie, a declarat ministrul Mediului, Laszlo Borbely. În ceea ce privește „Rabla“ pentru tractoare, ministrul a precizat că această componentă va fi demarată în jurul datei de 20 martie 2010. La începutul acestei luni, guvernul a aprobat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru 2010, în valoare de 1,8 miliarde de lei, pe baza căruia se va putea derula programul „Rabla”. „Sper ca prin această măsură să putem să susținem activitatea economică, prin intervenția directă a statului, astfel încât să putem depăși perioada mai dificilă”, a afirmat premierul României, Emil Boc. Valoarea unui tichet valoric pentru acest an este de 3.800 lei. Tichetul este transmisibil. „În cazul în care cineva nu are bani să își cumpere o mașină, poate să predea voucherul la altcineva, care poate să își cumpere un autovehicul. O persoană fizică și juridică poate să meargă cu mai multe mașini, dacă le are în proprietate, pentru a primi vouchere. Nu există niciun fel de limită superioară la persoanele fizice. La agenții economici există o limită superioară de 200.000 euro pe an, până la această valoare pot preda mașini”, a explicat Laszlo Borbely. Reprezentanții operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz vor putea semna protocolul de distribuție a tichetelor valorice cu AFM începând cu 15 februarie 2010. Anul trecut, prin programul „Rabla” au fost scoase din uz 32.327 de autoturisme mai vechi de zece ani de la data fabricației, echivalentul sumei de 122,8 milioane lei. Reprezentanții auto din România speră ca programul să impulsioneze vânzările din sector. Totuși, aceștia au declarat că în 2010, vor fi mai puține discount-uri și oferte, iar prețurile vor reveni la normal, ca urmare a reașezării pieței și lichidării problemelor generate de existența stocurilor mari. În ceea ce privește „Rabla” pentru tractoare, programul va demara luna viitoare și nu se va baza pe acordarea de vouchere, precum în cazul autoturismelor. „Avem o discuție cu producătorii, sunt mai mulți producători și vom finaliza aceste discuții. Probabil în data de 20 martie 2010 vom demara acest program. Aici, nu se vor da tichete valorice, ci se vor acorda până la valoarea de 17.000 de lei de la stat, sub formă de sprijin, dar nu mai mult de 50% din valoarea noului tractor pe care îl vor cumpăra”, a mai spus ministrul Mediului. Este foarte probabil ca beneficiarii programului „Rabla” pentru tractoare să folosească plafonul maxim, în condițiile în care un tractor nou costă cel puțin 15.000 - 20.000 euro.