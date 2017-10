Programul manifestărilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 1 septembrie Ora 11,00 – Medgidia – 151 de ani de diversitate etnică și culturală - Medgidia trecut, prezent și viitor - Medgidia, exemplu de conviețuire interetnică Masă rotundă la care sunt invitați să participe personalități care s-au născut în Medgidia, cetățeni de onoare ai Medgidiei, foști primari, consilieri locali, foști și actuali directori de instituții. - Premierea tinerilor cu rezultate deosebite în anul 2007 și care activează în cadrul Clubului Sportiv Școlar și Clubului Elevilor. - Premierea unor cetățeni din Medgidia care se implică în problemele comunității și sunt exemplu pentru ceilalți locuitori. - Inaugurarea expoziției de tablouri realizate la Tabăra de pictură Lucian Grigorescu. - Lansare de carte „În numele tatălui“, autor Milena Ora 17,30 - Parada costumelor de epocă - Medgidieni din toate colțurile adunați-vă să sărbătorim! Medgidia împlinește 151 de ani! Ora 18,30 – Inaugurarea expoziției de fotografie Medgidia un oraș bogat, o comunitate unită – Parc central 1 Mai. Ora 19,00 – Spectacol de divertisment – Parcul 1 Mai, prezentat de tinerii și trupele Casei de Cultură I.N. Roman. Duminică, 2 septembrie Ora 9,00 – Crosul Medgidia 151 ani! Traseu: zona centru Ora 12,00 - Kureș - lupte tătărești , zona Pătrățel Ora 16,00 - „Război“ între generații! Consilierii seniori se întâlnesc cu consilierii juniori la parcul de distracții Kosovo Land. Ora 19,00 – Spectacol folcloric - Parcul 1 Mai, prezentat de tinerii și ansamblurile locale ale Casei de Cultură I.N. Roman și Uniunii Democrate a Turco-Tătarilor din Medgidia. Ora 22,00 – Foc de artificiiSâmbătă, 1 septembrie Ora 11,00 – Medgidia – 151 de ani de diversitate etnică și culturală - Medgidia trecut, prezent și viitor - Medgidia, exemplu de conviețuire interetnică Masă rotundă la care sunt invitați să participe personalități care s-au născut în Medgidia, cetățeni de onoare ai Medgidiei, foști primari, consilieri locali, foști și actuali directori de instituții. - Premierea tinerilor cu rezultate deosebite în anul 2007 și care activează în cadrul Clubului Sportiv Școlar și Clubului Elevilor. - Premierea unor cetățeni din Medgidia care se implică în problemele comunității și sunt exemplu pentru ceilalți locuitori. - Inaugurarea expoziției de tablouri realizate la Tabăra de pictură Lucian Grigorescu. - Lansare de carte „În numele tatălui“, autor Milena Ora 17,30 - Parada costumelor de epocă - Medgidieni din toate colțurile adunați-vă să sărbătorim! Medgidia împlinește 151 de ani! Ora 18,30 – Inaugurarea expoziției de fotografie Medgidia un oraș bogat, o comunitate unită – Parc central 1 Mai. Ora 19,00 – Spectacol de divertisment – Parcul 1 Mai, prezentat de tinerii și trupele Casei de Cultură I.N. Roman. Duminică, 2 septembrie Ora 9,00 – Crosul Medgidia 151 ani! Traseu: zona centru Ora 12,00 - Kureș - lupte tătărești , zona Pătrățel Ora 16,00 - „Război“ între generații! Consilierii seniori se întâlnesc cu consilierii juniori la parcul de distracții Kosovo Land. Ora 19,00 – Spectacol folcloric - Parcul 1 Mai, prezentat de tinerii și ansamblurile locale ale Casei de Cultură I.N. Roman și Uniunii Democrate a Turco-Tătarilor din Medgidia. Ora 22,00 – Foc de artificii