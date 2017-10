Programul Galei HOP

Așa după cum vă promiteam, as-tăzi revenim cu programul complet al Galei Tânărului Actor HOP, ce se desfășoară, în perioada 31 august - 3 septembrie, la Casa de Cultură din Mangalia.Astfel, startul să dă pe 31 august, la Sala de spectacole, acolo unde are loc, în intervalul orar 10.00 - 11.30, atelierul „Alteritate”, temă susținută de Florin Fieroiu.Deschiderea oficială a galei este programată pentru ora 17.30, moment urmat de prima parte a con-cursului secțiunii individuale. Urcă pe scenă, în această primă zi, Andreea Maria Șovan, Claudia Suliman, Adriana Raluca Bordeanu, Diana Croitoru și Andreea Moustache. De la ora 21.00, începe și concursul secțiunii grup / spectacole, cu „Fetele grase câștigă întotdeauna“, de Made-line George, în regia Danei Voicu. Participă Lavinia Pop - Coman, Alexandra Crăciun, Alexandra - Elena Gogan și Eliza Păuna.Ziua de 1 septembrie începe la Casa de Cultură din Mangalia, tot la 10.00, cu același atelier: „Alteritate”, temă susținută de Florin Fieroiu (ca de altfel și pe 2 septembrie), iar de la ora 17.30, urcă pe scenă Roxana Gîrleanu, Ștefania Dumitru, Raisa Știopoane, Alexandru Petrila și Ioana Zărnescu.La ora 21.00, turiștii și mangalioții pot vedea „Repetiția”, un colaj de texte după Eugène Ionesco și Matei Vișniec. Coordonator artistic, Geni Maxim. Participă Maria Salcă, Adriana Ștefănache și Anca Euge-nia Țecu.Pe 2 septembrie, ne arată ce știu, de la ora 17.30, Anca Maria Ghiță, Bianca Ioan, Ovidiu Mihai Emil Ușvat, Alexandra Odoroagă și Andrei - George Gherghe. Spec-tatorii pot urmări apoi, de la ora 21.00, „Hamlet... Eu sunt?” după „I am Hamlet”, de Richard James. Participă Radu Homiceanu și Radu Horghidan.În cea din urmă seară, 3 septem-brie, urcă pe scenă, de la ora 17.00, Gina Nica Pitulea, Claudia Cristina Jassmine Glodeanu, Răzvan Epure, Smaranda Găbudeanu și Simona Elena Năstase. Urmează un alt spectacol, de asemenea în concurs, „The H(eden) Garden”, scenariu de Alexandra Pâzgu, după „Livada de vișini” de A.P. Cehov, în regia Medeei Iancu. Participă Florin Vasile Călbăjos, George Dometi, Fulvia Mădălina Folosea, Alexandra Odo-roagă, Vlad Nemeș și Ioana Livia Predescu.La ora 19.30, este programat să înceapă un alt spectacol, în afara concursului, „Cerere în căsătorie” de A.P.Cehov, regia Mircea Corniș-teanu. Scenografia este semnată de Bogdan Spătaru. Din distribuție, fac parte Cerasela Iosifescu, Silviu Biriș și Ion Arcudeanu.Gala Tânărului Actor HOP se încheie în jurul orei 20.30, atunci când are loc festivitatea de decernare a premiilor.