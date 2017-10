Programatori, feriţi-vă! Nu mai sunteţi scutiţi de impozitul pe venit

Programatori, feriți-vă! Nu mai sunteți scutiți de impozitul pe venit

Decizia autorităților de a anula scutirea de la plata impozitului pe venit a programatorilor va da o lovitură pe termen lung industriei IT locale cu perspectiva abandonării României ca locație pentru firmele străine din domeniu, plecarea specialiștilor în străinatate și crearea unor situații dificile sau chiar a falimentului unor firme autohtone în curs de consolidare. Astfel sună avertizarea lui Alexandru Borcea, președintele Asociației Române pentru Industria Electronică și Software (ARIES), citat de HotNews.ro. Mai mult, estimările grupului IT Asesoft arată că statul ar urma să piardă de 12 ori mai mult decât ar câștiga prin aplicarea acestei măsuri. „Ținând cont de anvergura și perioada lungă a unui contract din acest domeniu, ne așteptăm la pierderi semnificative la multe firme care și-au calculat ofertele și contractele în contextul valabilității legii. Aplicarea fără preaviz și fără o consultare prealabilă a impozitului pe venit pentru fiecare programator angajat într-o companie IT (cu peste 16%, deoarece taxele mărite merg în cascadă) va lăsa întregul sector IT românesc cu un deficit care nu va putea fi absorbit peste noapte. Creșterea costurilor peste noapte cu procente de 20% sau mai mult, la nivel de companie, va avea consecințe extrem de grave asupra industriei”, a mai menționat președintele ARIES, asociație care, potrivit datelor de pe site-ul propriu, are în prezent 360 de firme membre. Borcea a mai amintit că măsura scutirii de la plata impozitului pe venit a programatorilor IT, împreună cu programul de promovare a exportului și cota unică de impozitare, a atras în ultimul deceniu numeroase investiții străine și a asigurat dezvoltarea industriei autohtone de IT și a exportului din domeniu, de la aproximativ 30 milioane dolari în anul 2000, la peste 600 milioane euro în 2009.