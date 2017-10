Program pentru promovarea politică a romilor din România

Cetățenii de etnie romă, care activează în sistemul public, se pot înscrie până pe 15 februarie la programul „Participarea politică a romilor din România”. Aflat în al cincilea an de implementare în țara noastră, programul se va derula în perioada aprilie 2010 - ianuarie 2011. National Democratic Institute for International Affairs (NDI), cu sprijinul National Endowment for Democracy, implementează, pentru al cincilea an consecutiv programul „Participarea politică a romilor din România”. Programul are caracter regional și se derulează și în Bulgaria, Slovacia, Croația, Macedonia, Serbia și Kosovo. El urmărește să răspundă nevoilor etniei rome de a avea lideri competenți și activi care să promoveze constant pe agenda politică și pe cea instituțională soluții viabile la problemele cu care se confruntă membrii comunității. În România, programul va fi centrat pe creșterea impactului activității participanților la program, în special componența de reprezentare a cetățenilor de etnie romă, de promovare în plan local a intereselor și nevoilor acestora. Se pot înscrie în program cetățeni de etnie romă care îndeplinesc o funcție publică (aleși sau numiți în funcția respectivă), cetățeni de etnie romă angajați ca experți locali pe problemele romilor, experți în cadrul Birourilor Județene sau Regionale pentru Romi, mediatori școlari, mediatori sanitari, angajați în instituții publice la nivel local sau județean. În cadrul programului, vor avea loc traininguri cu scopul de a dezvolta cunoștințele teoretice, abilitățile practice ale grupului și de a intensifica participarea politică a acestora. Tematicile abordate vor fi cele legislative, politici publice, administrație publică locală, lobby, advocacy, planificare strategică, participare publică, mobilizarea constituenților. De asemenea, în cadrul programului vor avea loc vizite de lucru ale echipei NDI și ale experților colaboratori, vizite de studiu, stagii de practică, întâlniri de schimb de experiență. Cei interesați pot depune dosarul până la data de 15 februarie, ora 17,00, la adresa de e-mail afirastraeru@ndi.org sau la adresa Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, et. 2, 010044, Sector 1, București. Dosarul trebuie să cuprindă formularul de candidatură, CV actualizat, scurt raport de activitate pe 2009 și o scrisoare de recomandare din partea conducerii instituției publice. După selecția participanților, NDI va agrea cu fiecare dintre aceștia asupra unui „memorandum de colaborare” pentru a stabili de comun acord un cadru al comunicării și conlucrării pe perioada implementării programului, respectiv aprilie 2010 - ianuarie 2011. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta echipa NDI România: Andreea Firastraeru, Asistent Program, telefon 0726.214.399 sau e-mail afirastraeru@ndi.org.