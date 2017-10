PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 7 - 13 martie 2014

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Rob MinkoffÎn rolurile principale: Max Charles, Ty BurrellGen: Animație, Aventuri, Familie, SFDurata:97 minuteFilmul vorbește despre câinele Peabody (Ty Burrell), cea mai deșteaptă creatură din lume ce se întâmplă să fie un câine. Când “stăpânul” său, băiețelul Sherman (Max Charles), alege să folosească fără permisiune mașina timpului, numită WABAC, în istorie încep să apară schimbări, iar lucrurile scapă de sub control, ivindu-se consecințe dezastruoase, dar și nemaipomenit de amuzante.Regia: Jean-Marc ValléeÎn rolurile principale: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared LetoGen: Biografic, DramăDurata:117 minuteFilmul prezintă povestea unui electrician texan, lupta lui cu instituțiile medicale și cu companiile farmaceutice după ce a fost depistat HIV-pozitiv în 1986. El caută medicamente alternative care ar putea să-l ajute și la care și alte persoane cu acest virus vor putea avea acces.Regia: David GrovicÎn rolurile principale: Robert De Niro, John Cusack, Crispin Glover, Rebecca Da CostaGen: Crima, Dramă, ThrillerDurata:112 minuteCe te faci când un mafiot legendar îți dă o sarcină pe care nu o poți refuza? Este cazul lui Jack, un tip dur plin de probleme financiare după o serie de ghinioane. Angajat de celebrul Dragna pentru a duce la îndeplinire o misiune pe cât de simplă pe atât de neobișnuită: Jack va fi trebuie să-l aștepte pe acesta într-un loc îndepărtat, împreună cu niște indivizi dubioși. Faptul că în aceeași seară o întâlnește pe superba Rivka nu pare să însenineze lucrurile, căci noaptea respectivă va avea consecințe extreme pentru toți cei implicați.Regia: Tom GormicanÎn rolurile principale: Imogen Poots, Michael B. Jordan, Miles Teller, Zac EfronGen: Comedie, Romantic, DragosteDurata:94 minutePovestea a trei prieteni aflați, fiecare dintre ei, în relații romantice, care se se confruntă cu acel delicat moment - în care probabil că toți ne-am aflat la un moment dat - care îi împinge să se întrebe: “deci... încotro se îndreaptă chestia asta?Regia: Scott WaughÎn rolurile principale: Dominic Cooper, Imogen Poots, Aaron Paul, Dakota JohnsonGen: Acțiune, Crimă, Dramă, ThrillerDurata:131 minuteTobey (Aaron Paul), un pilot de curse ilegale, este băgat la închisoare când prietenul său cel mai bun moare în timpul unei curse. Realizând că a fost înșelat și că a căzut în capcana fostului său asociat, Tobey își ispășește pedeapsa gândindu-se încontinuu la răzbunare... După eliberare, se înscrie în cea mai periculoasă și lungă cursă ilegală, ce are loc pe întreg teritoriul Statelor Unite. De parcă pericolul întrecerilor fără reguli între bolizi nu ar fi de ajuns, fostul său asociat promite o imensă sumă de bani pentru scoaterea lui Tobey din joc.Regia: Noam MurroÎn rolurile principale: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton, Andrew TiernanGen: Acțiune, Dramă, RăzboiDurata:102 minuteAcțiunea filmului 300: Rise of an Empire se petrece înainte de lupta de la Termopile, într-o perioadă în care regele Xerxes consolidează puterea imperiului persan. Întreaga poveste este centrată pe colosala înfruntare navală de la Salamina, unde grecii reușesc să învingă armată persană pentru a-și apăra independența.Regia: Paul W.S. AndersonÎn rolurile principale: Kit Harington, Emily BrowningGen: Acțiune, Aventuri, Dramă, Istoric, RomanticDurata:104 minuteÎn vara anului 79, sclavul Milo (Kit Harrington) are planuri mari: vrea să-și cumpere libertatea și apoi s-o ceară de soție pe Cassia (Emily Browning), frumoasa fiică a stăpânului său. Dar destinul îi stă împotrivă lui Milo, iar acesta se va trezi despărțit de Cassia exact când are loc cumplita erupție a vulcanului Vezuviu. Va reuși eroul să scape cu viață și să-și salveze iubirea de erupția ce a îngropat sub lavă și cenușă un întreg oraș?Regia: Phil Lord, Chris MillerÎn rolurile principale: Elizabeth Banks, Liam Neeson, Morgan FreemanGen: Acțiune, Animatie, ComedieDurata:100 minuteMarea aventură Lego spune povestea surprinzătoare a lui Emmet, un tip obișnuit să urmeze cu strictețe regulile, fără să se remarce prin ceva anume, dar care ajunge în centrul atenției după ce primește, din greșeală, titlurile de “persoană extraordinară” și “salvatorul planetei”. Astfel ajunge în compania unor străini curajoși alături de care pornește într-o călătorie epică pentru a opri distrugerea omenirii, călătorie pentru care Emmet este complet nepregătit .Regia: Felix Van GroeningenÎn rolurile principale: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell CattrysseGen: Dramă, Muzical, Romantic, DragosteDurata:111 minuteElise și Didier se îndrăgostesc la prima vedere, deși sunt diferiți. El vorbește, ea îl ascultă. El e un ateu romantic, ea este credincioasă și pragmatică. Însă, atunci când fiica lor se îmbolnăvește grav, iubirea lor va fi pusă la încercare.Regia: Nae CaranfilÎn rolurile principale: Vera Farmiga, Mark Strong, Tim PlesterGen: Comedie, DramăDurata:117 minuteBucurești, 1959. Un spectaculos jaf asupra unei furgonete a Băncii Naționale pune întreaga țară pe jar. În România comunistă, un astfel de atac gangsteresc este de neconceput atât pentru autoritățile statului, cât si pentru orice om normal: ce poți să faci cu lei neconvertibili, într-un regim politic și economic ce limitează drastic utilitatea banilor? Autorii loviturii: patru bărbați și o femeie, toți comuniști situați la vârful ierarhiei de Partid, departe de orice lipsuri materiale. De ce au făcut-o? Vor fi prinși? Ce pedeapsă vor primi?Regia: Jaume Collet-SerraÎn rolurile principale: Julianne Moore, Liam Neeson, Michelle DockeryGen: Acțiune, ThrillerDurata:109 minuteLiam Neeson revine într-un rol de acțiune, de această dată la mare înălțime. Actorul este Bill Marks, un agent american care se îmbarcă la bordul unui avion transatlantic cu destinația Londra. În timpul zborului, primește pe telefonul cu acces la o rețea securizată un misterios mesaj: la fiecare 20 de minute un om de la bord va muri, dacă o sumă fabuloasă nu este transferată într-un cont bancar. Când un pasager își află sfârșitul la exact 20 de minute de la ultimul mesaj, toată lumea își dă seama că amenințarea este cât se poate de serioasă.Regia: Brian PercivalÎn rolurile principale: Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie NélisseGen: Dramă, RăzboiDurata:132 minuteBazat pe bestsellerul omonim scris de Markus Zusak, filmul explorează aventurile extraordinare ale micii Liesel. Suntem în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și, la doar nouă ani, Liesel încă suferă după moartea fratelui ei mai mic și pierderea mamei. Faptul că trebuie să se adapteze în căminul noilor ei părinți adoptivi pare inițial să fie doar o greutate în plus pe umerii fetiței, dar curând Hans și Rosa ajung să-i câștige încrederea. Ajută și faptul că Hans o învață pe Liesel să citească, deschizându-i apetitul către lumea cărților într-o perioadă când naziștii ard nemuritoare opere literare în piețe.