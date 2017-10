PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 24-30 Aprilie 2015

Ştire online publicată Miercuri, 22 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: Acasa (Home) 3D - dublat - AG S-D:15:00Regia: Tim JohnsonÎn rolurile principale: Rihanna, Jim Parsons, Jennifer LopezGen: Animație, Aventuri, Fantastic, SFDurata: 94 minuteCând Pământul este cucerit de extrem de încrezătorii Boov, o rasă extraterestră în căutarea unui nou loc pe care să-l considere cămin, toți oamenii sunt mutați dintr-odată, în timp ce toată rasa Boov este ocupată cu reorganizarea planetei. Dar când o fată plină de resurse, Tip, reușește să evite capturarea, ea se trezește complicea accidentală a unui Boov alungat, pe nume Oh. Cei doi fugari realizează că sunt mult mai mult în joc decât relațiile intergalactice și pornesc în călătoria vieții lor.Sala 1: Child 44-N 15 - PREMIERAV,L-J:19:00S,D:21:00Regia: Daniel EspinosaCu: Gary Oldman, Noomi Rapace, Tom HardyGen film: Dramă,ThrillerDurata: 137 minuteCHILD 44. CRIME TRECUTE SUB TĂCERE este un thriller cu puternice accente politice care e amplasat în Rusia soivetică a anului 1953, când agentul poliției secrete Leo Demidov (TOM HARDY) își pierde statutul, puterea și căminul atunci când refuză să-și denunțe propria soție, Raisa (NOOMI RAPACE), ca fiind trădătoare. Exilați din Moscova într-un post din provincie, Leo și Raisa își unesc forțele cu generalul Mihail Nesterov (GARY OLDMAN), pentru a da de urmele unui criminal care ucide numai băieți. În lupta lor pentru justiție se confruntă cu o mușamalizare de proporții chiar din interiorul sistemului, al cărui reprezentant este rivalul psihopat al lui Leo, Vasili (JOEL KINNAMAN), care insistă să raporteze că “În Paradis nu există nici un fel de crime.”Sala 1 : Cut Bank - N 15 - PREMIERAV-J:17:00Regia: Matt ShakmanCu: Liam Hemsworth, Teresa Palmer, Billy Bob Thornton, John MalkovichGen film: ThrillerDurata 93 minuteDWAYNE MCLAREN (Liam Hemsworth, Hunger Games), un fost sportiv, star în colegiul lui, acum ajuns mecanic auto, visează să plece din minusculul orăel Cut Bank, cel mai friguros oraș din America, și să-și ia cu el și iubita care visează să participe la concursuri de frumusețe, CASSANDRA (Teresa Palmer). Dar planul lui pune în mișcare o serie de evenimente letale care îl aruncă în mijlocul unei investigații ale poliției conduse de șeriful VOGEL (John Malkovich), protectorul întregului orășel, și singurul pe care Dwayne îl poate numi o figură paternă.Sala 3:CEL ALES - AP 12 - PREMIERAV-J:18:30Regia: Cristian ComeagaCu: Olimpia Melinte, Nicodim Ungureanu, Bogdan Stanoevici, Laura CosoiGen film:DramăDurata:125 minutePovestea filmului începe în anii ’80, când domnul X (Bogdan Stanoevici) a fost ajutat să fugă din țară tocmai de cei care erau puși să-l țină în ea cu orice preț. Ani mai târziu, i-au cerut un favor, la schimb: o crimă. S-a împotrivit întâi, apoi s-a conformat, dar ezitarea l-a costat scump: l-au declarat mort, în timp ce el a trebuit să părăsească țara de adopție, renunțând la identitate, la familie, la toată viața sa. Credea că a pierdut totul, dar a descoperit recent că mai are încă mult de pierdut.În prezent, domnul X conduce, alături de o tânără necunoscută (Laura Cosoi), o mașină printr-o țară care nu mai e a lui, în căutarea ieșirii din labirintul în care a intrat cu treizeci de ani în urmă.Sala 1:Pall Blart:Mall Cop 2 - AP 12 - PREMIERAV,L-J:21:45S,D:13:00,19:00Regia: Andy FickmanCu: Kevin James, Daniella Alonso, David Henrie,Raini RodriguezGen film: Acțiune,ComedieDurata: 94 minuteDupă trăsnitele sale aventuri din primul film, dolofanul agent de pază Paul Blart este gata să treacă la următorul nivel: o slujbă în Las Vegas, cel mai bine păzit oraș din lume. Angajat la un cazinou de lux, Paul va trebui să-și impresioneze șefii și noii colegi, dar marea provocare se va ivi atunci când o bandă de hoți va lua în vizor valoroasele obiecte de artă din clădire. Va reuși Paul să le dejoace planurile?SALA 1: Minuscule: Aventura furnicuțelor rătăcite (Minuscule:La Vallee des fourmis perdues) 3D - dublat - AG V,L-J:15:15S,D:11:15Regia: Thomas Szabo, Hélène GiraudGen: Animație, Aventuri, FamilieDurata: 94 minuteÎntr-o mică poiană liniștită, rămășițele unui picnic abandonat în grabă aprinde scânteia războiului între două triburi de furnici. Un îndrăzneț tânăr gărgăriță se trezește prins în mijlocul luptei. El se împrietenește cu una dintre furnicile negre, Mandible/Mandibula, și îl ajută să-și salveze mușuroiul de asaltul teribilelor furnici roșii războinice, condus de înfricoșătorul Butor. O călătorie fantastică la nivelul solului.SALA 2: Clopotica si Legenda Bestiei de Nicaieri (Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast) 3D-dublat – AG V-J:17:15Regia: Steve LoterÎn rolurile principale: Lucy Liu, Mae WhitmanGen: Animație, Aventuri, Fantastic, SFDurata: 94 minuteNoua animație din seria Tinkerbell ne-o arată pe Clopoțica într-o aventură ieșită din comun: când una dintre suratele ei, încrezătoare că înfățișarea nu spune nimic despre inima unei ființe, se împrietenește cu o misterioasă creatură gigantică.SALA 2: Cel mai lung drum (The Longest Ride) - AG - S,D:14:30Regia: George Tillman Jr.Gen: Oona Chaplin, Britt Robertson, Jack HustonDurata: 129 minuteUn accident de mașină face ca două povești de dragoste, una din anii ’40 și cealaltă din zilele noastre, să se întretaie. Amândouă vor fi afectate de război, dar și de periculoasa lume a competițiilor de rodeo.Sala 2: Răzbunătorii:Sub semnul lui Ultron 3D - AG - PREMIERĂV,L-J:14:30,18:45,21:30S,D:11:45,18:45,21:30Regia: Joss WhedonCu: Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Christopher Robert Evans, Elizabeth OlsenGen filmAcțiune,Aventuri,Fantastic,SFCând Tony Stark repornește un program inactiv de menținere a păcii, lucrurile scapă de sub control, iar cei mai puternici Eroi ai Pământului – incluzându-i pe Omul de Oțel, Căpitanul America, Thor, Incredibilul Hulk, Văduva Neagră și Ochi de Șoim – sunt supuși unui test limită, pe măsură ce se luptă să salveze planeta de distrugerea de către teribilul Utron.Studiourile Marvel prezintă „Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron”, continuarea epopeică a celui mai măreț film cu supereroi din toate timpurile. Soarta planetei atârnă de un fir de ață, odată cu apariția răufăcătorului Ultron, și depinde de Răzbunători să-l oprească din ducerea la bun sfârșit a planurilor sale îngrozitoare. Curând, alianțe incomode și acțiuni neașteptate pregătesc terenul pentru o aventură globală unică, de proporții importante.În rolurile principale din „Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron” joacă: Robert Downey Jr., care se reîntoarce drept Iron Man, alături de Chris Hemsworth drept Thor, Mark Ruffalo ca Hulk și Chris Evans în rolul lui Captain America. Împreună cu Scarlett Johansson drept Black Widow și Jeremy Renner ca Hawkeye, și avându-i în rolurile secundare pe Don Cheadle (James Rhodes/War Machine), Cobie Smulders (Agentul Maria Hill), Stellan Skarsgćrd (Erik Selvig) ți Samuel L. Jackson (Nick Fury), echipa trebuie să se reunească pentru a-l înfrânge pe Ultron, un răufăcător tehnologic îngrozitor, hotărât să extermine rasa umană. Pe parcurs, ei se confruntă cu doi nou-veniți puternici și misterioși: Pietro Maximoff, jucat de Aaron Taylor-Johnson, și Wanda Maximoff, jucată de Elizabeth Olsen, dar se și reîntâlnesc cu un vechi prieten într-o nouă formă, când Paul Bettany devine Vision.SALA 3: Furios si Iute 7 (Fast and Furious 7) - AP 12-V,L-J:15:30S,D:12:30,15:30Regia: James WanÎn rolurile principale: Dwayne Johnson, Jason Statham, Paul Walker, Vin DieselGen: Acțiune, Crimă, ThrillerDurata: 140 minuteFurious 7 este continuarea seriei de succes în care Vin Diesel și Paul Walker își reiau rolurile lui Dominic Toretto și Brian O’Conner. Cu cazierul curățat și liniștiți alături de vechii lor prieteni, cei doi încearcă să își facă o nouă viață, dar totul se năruie în momentul în care Ian Shaw intervine, iar ei sunt nevoiți să calce din nou în afara legii. Producția filmului a fost amânată aproape un an din cauza decesului lui Paul Walker.Sala 3:Danny Collins - N 15- PremieraV,L-J:21:00S,D:21:15Regia: Dan FogelmanCu: Al Pacino, Jennifer Garner, Melissa Benoist,Christopher Plummer, Bobby CannavaleGen film: Comedie, DramăAl Pacino este starul acestui film inspirat de evenimente petrecute în realitate. El este Danny Collins, un cântăreț rock care a cunoscut faima în anii ’70 și care nici acum, la bătrânețe, nu vrea să renunțe la plăcerile vieții de star rock.Sala 4: Alyiah DaDa –AG-PremieraS:20:45D:17:30Regia: Oana GiurgiuGen film: DocumentarDurata: 116 minuteAliyah DaDa prezintă o istorie bine documentată, a evreilor din România. În 1882, o comunitate mică din Moinești pleca spre Țara Sfântă, pentru a întemeia una din primele colonii evreiești din Palestina. De atunci și până azi drumul evreilor către Israel se împletește cu istoria României moderne printr-o relație de iubire și ură ale cărei influențe nu le vom putea cuantifica vreodată. Povestea istoriei este decupată vizual în stil dadaist într-un tribut adus inițiatorilor curentului, Tristan Tzara și Marcel Iancu, doi evrei cu rădăcini în România.Sala 4:Miss Julie-AP 12- PREMIERĂV,L-J:18:15,20:45S:12:15,18:15;D:12:15,21:05Regia: Liv UllmannCu:Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha MortonGen film: DramăDurata: 129 minutePovestea are loc într-un castel de țară din Irlanda anului 1880. Într-o noapte de vară, Domnișoara Julie (actrița Jessica Chastain) lasă puțin la o parte constrângerile sociale și începe să flirteze cu valetul tatălui său (Colin Farrell). Cei doi dansează, beau, își fac confesiuni și se manipulează unul pe celălalt. Ea, ușor tentată de sentimentul degradării; el, un tip citit, umblat și instruit, dar cu toate astea, pe alocuri, aspru și grosolan. Amândoi animați în egală măsură de atracție, dar și de dezgust reciproc.Miss Julie descrie o luptă aprigă pentru putere și dominare, mascată într-un joc crud al seducției și al repulsiei.Sala 4:We are the best-AP 12 - PREMIERAV,L-J:15:00S,D:15:15RegiaLukas MoodyssonCu: Mira Grosin, Mira Barkhammar, Liv LeMoyne,Johan LiljemarkGen film:DramăDurata:102 minuteStockholm, 1982. Un film despre Bobo, Klara și Hedvig, trei fete de 13 ani care rătăcesc pe străzi. Care sunt curajoase, dure, puternice, neajutorate, derutate și ciudate. Care trebuie să aibă grijă de ele însele mult prea repede. Care formează o trupă punk fără instrumente, chiar dacă toată lumea spune că punk-ul a murit.Computerul vechi de 2000 de ani: mecanismul de la AntikytheraD:19:452012, Michael Beckham59 min.Documentarul dezvăluie povestea extraordinară a computerului vechi de 2000 de ani, construit de grecii antici, precum și întreaga mobilizare de forțe susținută de o echipă de cercetători internaționali pentru a afla misterul din spatele acestui artefact unic, cunoscut drept „mecanismul de la Antikythera”