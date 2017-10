PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 18 - 24 aprilie 2014

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Darren AronofskyGen: Aventuri, Dramă, FantasticDurata: 140 minuteE o lume lipsită de speranță. Ploile nu mai udă țărâna cotropită de atâtea ori de hoarde barbare, iar aceasta nu mai rodește. Înconjurat de cruzime și abuzuri, Noe este un om de ispravă. Luptător experimentat, mag și vindecător, nu își dorește decât să trăiască în pace alături de familia sa. Cu toate acestea, în fiecare noapte în visele sale apare un potop fără de sfârșit. Să fie semn că lumea se va sfârși? Treptat, Noe înțelege despre Creator că are de gând să pedepsească omenirea și să-i ucidă semenii până la unul. Doar Noe are șansa de a face viața să prospere pe fața Pământului.Regia: Reinhard KloossGen: Acțiune, Animație, Aventuri, Dramă, Familie, Mister, Romantic, DragosteDurata: 94 minuteUn grup de maimuțe curioase îl adoptă pe micul Tarzan, singurul supraviețuitor al unui accident aviatic. 10 ani mai târziu, Tarzan va fi fascinat de întâlnirea cu frumoasa și curajoasa Jane Porter, de care se îndrăgostește imediat. Însă curând el va înțelege în cel mai greu mod posibil de ce animalele au dreptate să se teamă de oameni: ca să-și salveze familia și femeia iubită, Tarzan va trebui să se folosească atât de atuurile dobândite în junglă, cât și de cele moștenite de la adevărații săi părinți.Regia: Carlos SaldanhaGen: Animație, Aventuri, Comedie, FamilieDurata: 101 minuteRegia: Carlos SaldanhaGen: Animație, Aventuri, Comedie, FamilieDurata: 101 minuteBlu, Jewel și cei trei copilași ai lor trăiesc, domesticiți, viața perfectă în orașul magic Rio de Janeiro. Jewel decide, însă, că e timpul ca cei trei copii să învețe să trăiască sălbatic, ca orice pasăre liberă, astfel că propune familiei să se aventureze cu toții în pădurea Amazonului. În vreme ce Blu se străduiește să se integreze între noii vecini, începe să se teamă că i-ar putea pierde pe Jewel și pe copii, înțelegând că aceștia ar putea prefera sălbăticia.Regia: Peggy HolmesGen: Animație, FantasticDurata: 78 minuteAcțiunea din film pornește de la un eveniment nefericit pentru simpaticele zâne din Ținutul Fermecat: talentele lor se amestecă!Regia: Anthony Russo, Joe RussoGen: Acțiune, Aventuri, SFDurata: 136 minuteDupă evenimentele din The Avengers, Steve Rogers trăiește în Washington, încercând să-și afle locul în lumea modernă după ce a petrecut decenii înghețat în veșnicele zăpezi ale Arcticii. Dar, după ce un angajat S.H.I.E.L.D. este atacat, Steve se trezește implicat într-un mister ce ar putea pune în pericol întreaga lume. Alături de Văduva Neagră, eroul încearcă să dezlege ițele până când nu este prea târziu, iar asta îl va arunca împotriva unui redutabil și în același timp familiar adversar, Războinicul iernii.Regia: Wally PfisterGen: Acțiune, Mister, SFDurata:119 minuteDoctorul Will Caster (Johnny Depp) este cel mai apreciat cercetător din domeniul inteligenței artificiale, căutând soluția de a reuni într-o singură mașinărie conștiința colectivă, cu informații din toate domeniile stiintei și emoția umană. Experimentele sale controversate l-au făcut celebru, însă au atras în același timp și antipatia extremiștilor anti-tehnologie..Regia: Peggy HolmesGen: Animație, FantasticDurata: 78 minuteAcțiunea din film pornește de la un eveniment nefericit pentru simpaticele zâne din Ținutul Fermecat: talentele lor se amestecă!Regia: Pascal ChaumeilGen: Comedie, DramăDurata:96 minutePatru persoane cu probleme se întâlnesc pe acoperișul unui clădiri înalte. Este evident că fiecare vrea să pună capăt unei existențe nemulțumitoare, dar oare întâlnirea lor providențială nu poate sugera că este loc și de mai bine? Cei patru vor deveni un fel de familie, sprijinindu-se reciproc în înfruntarea provocărilor atât de diferite ale fiecăruia.Regia: David AyerGen: Acțiune, Crimă, Dramă, ThrillerDurata:109 minuteEchipa de elită din cadrul Agenției Americane Anti-Drog primește o misiune care, la prima vedere pare a fi o razie asupra uneia dintre ascunzătorile unui important cartel de droguri, dar care se dovedește a fi un jaf elaborat, plănuit chiar de membrii Agenției. După ce ascund 10 milioane de dolari într-o mașină furată, agenții cred că secretul lor este în siguranță - asta până când cineva începe metodic să elimine membrii echipei, unul câte unul.Gen: Comedie, Romantic, DragosteDurata:100 minuteO reinterpretare a comediei romantice clasice, această modernă actualizare a genului are în centrul atenției două cupluri. După ce eroii au ajuns imediat din bar în dormitor, comedia lui Steve Pink verifică dacă cele două relații pot face față responsabilității angajamentelor pe termen lung.