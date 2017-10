Produse handmade, la târgul „My Grandma’s Backyard“

My Grandma’s Backyard, târgul de haine, accesorii și decorațiuni handmade, vintage și second-hand, care a avut loc la Hotel Palace în week-end, a adus în fața constănțenilor o nouă abordare a modei. Creatori de haine, pantofi și bijuterii au poposit la malul mării pentru a expune și a vorbi despre produsele lor, chiar dacă nu au avut un public atât de numeros pe cât și-ar fi dorit. Vizitatorii târgului au putut achiziționa pantofi, haine sau accesorii diverse, semnate Fandacsia, Coca Zabolo-teanu, ChouChou, Evitange sau Da-niela Coteanu (alias Dana Marijuana). Chiar dacă prețurile anumitor obiecte au fost mai piperate, cumpărătorii s-au ales cu produse unicat, realizate manual. Nici cumpărătorii mai strâmtorați nu au plecat cu mâna goală de la târg, având la dispoziție o gamă largă de accesorii pe care le-au putut achiziționa la prețuri de 15 sau 25 lei. Accesorii la prețuri rezonabile au fost prezentate de Dana Marijuana, cunoscuta cântăreață de rap, care ne-a împărtășit pasiunea pentru crearea de bijuterii: „Am învățat să fac asta în timp ce mă aflam la sora mea, în Grecia, acolo mi-am format mâna”, a spus Dana, care se află de 10 ani în acest domeniu. Prețurile produselor sale pornesc de la 10 lei, cea mai scumpă piesă expusă la Constanța fiind un colier în valoare de 95 lei. Chiar dacă, așa cum mărturisește, muzica nu i-a adus câștiguri financiare importante, Dana Marijuana continuă să cânte. Așa că a înregistrat o piesă, căreia nu i-a dat până acum un nume: „În tot acest timp, nu am lăsat bijuteriile niciodată, mai ales că din muzică nu am câștigat nimic. Cu bijuteriile, însă, m-am descurcat”, spune cântăreața. My Grandma’s Backyard, aflat la cea de-a zecea ediție, a ajuns pentru prima dată la Constanța. Conform organizatorilor, este posibil ca târgul să mai poposească pe litoral încă o dată anul acesta, în luna august.