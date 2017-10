Producţia chineză de maşini va ajunge la 20 milioane unităţi, în 2015

Producția chineză de mașini va ajunge la 20 milioane unități, în 2015

Ştire online publicată Vineri, 30 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Producția de automobile din China va ajunge la 20 milioane unități pe an, dublu față de rezultatul din acest an, de 10 milioane unități. Anunțul a fost făcut de președintele Dongfeng Motor Co, unul dintre cei mai mari producători de mașini din China. De altfel, producția pe 2009 ar putea fi mai mare, nivelul de 10 milioane fiind depășit la finele lunii septembrie. „Sună improbabil, dar să nu uităm că doar ce am devenit cea mai mare piață auto din lume. Companiile chinezești se înmulțesc de la o zi la alta și producția crește de parcă nu ar fi criză”, a mai spus oficialul Dongfen Motor Co. Deocamdată, niciun producător chinez nu se află în topul mondial, motivul fiind foarte simplu – în China sunt extrem de multe fabrici, care nu sunt însă unite.