Problemele oraşului în opinia constănţenilor

Problemele orașului în opinia constănțenilor

Mizeria, trotuarele neasfaltate, lipsa locurilor de parcare sunt doar câteva din problemele care-i supără cel mai mult pe constănțeni. Oamenii sunt nemulțumiți că investițiile urbei sunt direcționate mai mult pentru confortul și distracția turiștilor, deși ei sunt plătitorii de taxe și impozite locale. Reporterii „Cuget Liber” au stat de vorbă cu mai mulți constănțeni, rugați să vorbească despre problemele cu care se confruntă orașul în viziunea lor. Surprinzător, nimeni nu s-a plâns de lipsa șoselei de coastă sau a orășelului lacustru de pe lacul Siutghiol. În schimb, interlocutorii noștri s-au plâns de starea trotuarelor, de salubritate, lipsa locurilor de parcare sau de construcțiile care răsar oriunde mai există un petic de iarbă. R. Ionescu reclamă mizeria din oraș și dezinteresul lucrătorilor de la firma de salubrizare, care nu mătură și nu strâng gunoaiele. „Curățenia în oraș lasă de dorit. Am ajuns să măturăm noi pe străzi. Deși plătim taxe și impozite, nu vine nimeni de la Primărie. Dacă nu achit birurile, mi se dau penalizări. Poate acum, cu alegerile, vor vărui și vor mai face curat. La ședința cu consilierii, primarul ar trebui să trimită responsabilii pe sectoare să meargă în controale prin cartiere să vadă ce probleme sunt. De asemenea, lipsa locurilor de parcare și mașinile urcate pe trotuare mă deranjează. Vreau și eu să mi se lase jumătate de loc să trec”,a comentat constănțeanca. De aceeași părere este și Lența Lupu, 54 ani, care așteaptă să se mai asfalteze trotuarele și drumurile: „Sunt vechi de peste 30 de ani. Ar trebui să se acopere gropile care ne dau atâtea bătăi de cap. Mă deranjează și atitudinea cetățenilor fiindcă nu se respectă vecinătatea. Se construiesc tot felul de clădiri care nu respectă limita minimă cerută de lege”, s-a plâns femeia, însoțită de nepoțică și de o vecină. Claudia Memiș, 35 ani, vrea să se facă ceva cu trotuarele și cu mizeria din oraș: „Trotuarele sunt proaste. Pe Ștefan cel Mare este o mizerie de nedescris. Vreau să se ia măsuri și împotriva cerșetorilor din intersecții. În plus, o altă nemulțumire o constituie lipsa locurilor de parcare”, a completat Claudia. Victoria Georgescu, 52 ani, nu mai suportă drumurile neasfaltate și gropile din oraș: „Plătim bani, impozite și ne distrugem mașinile în gropi. Trotuarele sunt și ele în aceeași situație. De exemplu, în centru, pe bulevardul Ferdinand, nu putem merge pe trotuare nici măcar cu un cărucior. Investițiile nu se fac în oraș pentru constănțeni, ci mai mult pentru turiști. De asemenea, nu mi se pare normal că se trântesc clădiri pe unde nu trebuie”, a încheiat femeia. Ieșită la o plimbare în Parcul de la Gară cu copilașul, Amăruți Mihaela, 28 ani, este supărată că nu s-au făcut spații de joacă pentru cei mici. „Nu este niciun loc de joacă pentru cei mici. S-au făcut doar cluburi pentru pensionari. Am vrut să îmi iau de la tonomat o cafea cu bani, dar nu mi s-a dat. De ce nu au mai pus și pentru noi? Vreau să se facă și un spațiu pentru copii. Cred că s-ar fi găsit ceva loc și pentru ei”, a comentat femeia. Paula V. așteaptă să se facă mai multă curățenie și să se asfalteze trotuarele: „De vreo doi ani s-au mai schimbat lucrurile. Parcul era înainte cam murdar. Curățenia lasă de dorit. Înainte se mătura în fiecare zi. Acum la două-trei zile se mai face ceva. De asemenea, trotuarele ar trebui să fie asfaltate”, a completat ea.Mizeria, trotuarele neasfaltate, lipsa locurilor de parcare sunt doar câteva din problemele care-i supără cel mai mult pe constănțeni. Oamenii sunt nemulțumiți că investițiile urbei sunt direcționate mai mult pentru confortul și distracția turiștilor, deși ei sunt plătitorii de taxe și impozite locale. Reporterii „Cuget Liber” au stat de vorbă cu mai mulți constănțeni, rugați să vorbească despre problemele cu care se confruntă orașul în viziunea lor. Surprinzător, nimeni nu s-a plâns de lipsa șoselei de coastă sau a orășelului lacustru de pe lacul Siutghiol. În schimb, interlocutorii noștri s-au plâns de starea trotuarelor, de salubritate, lipsa locurilor de parcare sau de construcțiile care răsar oriunde mai există un petic de iarbă. R. Ionescu reclamă mizeria din oraș și dezinteresul lucrătorilor de la firma de salubrizare, care nu mătură și nu strâng gunoaiele. „Curățenia în oraș lasă de dorit. Am ajuns să măturăm noi pe străzi. Deși plătim taxe și impozite, nu vine nimeni de la Primărie. Dacă nu achit birurile, mi se dau penalizări. Poate acum, cu alegerile, vor vărui și vor mai face curat. La ședința cu consilierii, primarul ar trebui să trimită responsabilii pe sectoare să meargă în controale prin cartiere să vadă ce probleme sunt. De asemenea, lipsa locurilor de parcare și mașinile urcate pe trotuare mă deranjează. Vreau și eu să mi se lase jumătate de loc să trec”,a comentat constănțeanca. De aceeași părere este și Lența Lupu, 54 ani, care așteaptă să se mai asfalteze trotuarele și drumurile: „Sunt vechi de peste 30 de ani. Ar trebui să se acopere gropile care ne dau atâtea bătăi de cap. Mă deranjează și atitudinea cetățenilor fiindcă nu se respectă vecinătatea. Se construiesc tot felul de clădiri care nu respectă limita minimă cerută de lege”, s-a plâns femeia, însoțită de nepoțică și de o vecină. Claudia Memiș, 35 ani, vrea să se facă ceva cu trotuarele și cu mizeria din oraș: „Trotuarele sunt proaste. Pe Ștefan cel Mare este o mizerie de nedescris. Vreau să se ia măsuri și împotriva cerșetorilor din intersecții. În plus, o altă nemulțumire o constituie lipsa locurilor de parcare”, a completat Claudia. Victoria Georgescu, 52 ani, nu mai suportă drumurile neasfaltate și gropile din oraș: „Plătim bani, impozite și ne distrugem mașinile în gropi. Trotuarele sunt și ele în aceeași situație. De exemplu, în centru, pe bulevardul Ferdinand, nu putem merge pe trotuare nici măcar cu un cărucior. Investițiile nu se fac în oraș pentru constănțeni, ci mai mult pentru turiști. De asemenea, nu mi se pare normal că se trântesc clădiri pe unde nu trebuie”, a încheiat femeia. Ieșită la o plimbare în Parcul de la Gară cu copilașul, Amăruți Mihaela, 28 ani, este supărată că nu s-au făcut spații de joacă pentru cei mici. „Nu este niciun loc de joacă pentru cei mici. S-au făcut doar cluburi pentru pensionari. Am vrut să îmi iau de la tonomat o cafea cu bani, dar nu mi s-a dat. De ce nu au mai pus și pentru noi? Vreau să se facă și un spațiu pentru copii. Cred că s-ar fi găsit ceva loc și pentru ei”, a comentat femeia. Paula V. așteaptă să se facă mai multă curățenie și să se asfalteze trotuarele: „De vreo doi ani s-au mai schimbat lucrurile. Parcul era înainte cam murdar. Curățenia lasă de dorit. Înainte se mătura în fiecare zi. Acum la două-trei zile se mai face ceva. De asemenea, trotuarele ar trebui să fie asfaltate”, a completat ea.